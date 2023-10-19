الرئيس الصيني: سنعمل مع مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق "مزيد من الاستقرار" في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس في المنطقة، كما ذكرت قناة التلفزيون الصينية الرسمية "سي سي تي في".



وقال شي جين بينغ لمصطفى مدبولي، خلال اجتماع في بكين، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.



وكانت وسائل إعلام صينية رسمية أفادت في وقت سابق، صباح الخميس، بأن الرئيس الصيني التقى برئيس الوزراء المصري في العاصمة الصينية بكين.

