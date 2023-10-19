النمو الاقتصادي الصيني يتراجع في الربع الثالث وسط أزمة عقارية غير مسبوقة

(MENAFN
) شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال الربع القبل الأخير من 2023، وإن كان بدرجة أقل مما كان متوقعا في البداية. يأتي هذا الاعتدال في التوسع الاقتصادي على خلفية أزمة حادة يعاني منها قطاع العقارات في البلاد, وهو مساهم اقتصادي محوري مسؤول عن ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين ومصدر كبير للتوظيف للعديد من الشركات العاملة فيه.
كما شهد قطاع العقارات في الصين توسعا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، لكن المشاكل المالية الأخيرة التي عانى منها اللاعبون الرئيسيون في هذا القطاع, ولا سيما ايفرجراند وكنتري جاردن, أدت إلى تآكل الثقة بين المشترين المحتملين. وقد زاد المد المتصاعد لمشاريع الإسكان غير المكتملة، إلى جانب انخفاض أسعار المتر المربع، من المخاوف المتزايدة.
كذلك كشف المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث من السنة. وجاء هذا التقرير الذي صدر يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر, على النقيض من توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، الذين توقعوا تباطؤا أكبر بنسبة 4.3 بالمئة, ومع ذلك, في خضم هذا المشهد الاقتصادي الدقيق، ظهرت علامات على المرونة.
في حين شهدت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مقياسا أساسيا للاستهلاك الأسري، ارتفاعا ملحوظا في أيلول، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 5.5 بالمئة, تجاوز هذا التوسع النمو الذي شوهد في آب، والذي بلغ 4.6 بالمئة، بل وتجاوز توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرج, الذين توقعوا معدل نمو أكثر تحفظا بنسبة 4.9 بالمئة, ساهمت بداية أسبوع العطلات الرسمية في الصين, الذي بدأ في نهاية أيلول ( من تشرين الأول), في هذا الارتفاع, مما عزز انتعاش السياحة, والذي بدوره عزز مبيعات التجزئة.
ويؤكد هذا السيناريو الاقتصادي على العلاقة المعقدة بين قطاع العقارات في الصين وصحتها الاقتصادية بشكل عام. في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات تحديات غير مسبوقة، لعبت عودة الإنفاق الاستهلاكي، التي يغذيها انتعاش السياحة، دورا محوريا في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد. سيستمر التفاعل المستمر بين هذه العوامل في التدقيق عن كثب من قبل مراقبي السوق والاقتصاديين على حد سواء بينما تبحر الصين في هذا المشهد الاقتصادي المعقد.
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