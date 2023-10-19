بيتكوين تحافظ على ثباتها وسط انخفاض سوق العملات المشفرة

(MENAFN
) في تحول ملحوظ للأحداث يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر, شهد سوق العملات الرقمية انخفاضا جماعيا في الأسعار. ومع ذلك, برزت عملة بيتكوين, العملة المشفرة الرائدة والأكثر شهرة, كمنارة للاستقرار في خضم اضطراب السوق هذا. أظهرت قيمته زيادة متواضعة بنسبة 0.83 بالمئة في جلسة التداول, حيث وصلت إلى نقطة سعر 28504 دولارا. عملت هذه الحركة الصعودية على رفع القيمة السوقية الشاهقة بالفعل لبيتكوين, والتي تبلغ الآن 556 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام أن حجم تداول البيتكوين, وهو مؤشر مهم لنشاطها في السوق, شهد انخفاضا خلال ال 24 ساعة الماضية, حيث استقر عند 14.10 مليار دولار.
كما يجعل الترقب المتزايد المحيط بالموافقة المحتملة على "بي تي سي سبوت اي تي اف" من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "اس إي سي", جلسة التداول هذه جديرة بالملاحظة هو وقد أعرب الخبراء الماليون في بلومبرج، المعروفون برؤاهم الذكية، بشكل متزايد عن تفاؤلهم بشأن هذا التطور الهام. هذا التفاؤل متجذر في تصرفات شركتين بارزتين, "آرك اينفيست" و "شيرز 21"، اللتين أصدرتا بشكل استباقي تحديثات لنشرة الإصدار لعروض "بي تي سي سبوت اي تي اف" الخاصة بهما. هذه التحديثات حاسمة, لأنها تضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية الصارمة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لهذه الأداة الاستثمارية المحددة.
كذلك يأتي هذا التطور بالذات في أعقاب قرار مهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات, حيث اختارت الهيئة التنظيمية عدم استئناف حكم المحكمة. مهد هذا الحكم الطريق لشركة "جريي سكيل", وهي شركة رائدة في إدارة أصول العملات المشفرة, لإجراء تحويل منتج جي بي تي سي (جريي سكيل بيتكوين ترست) إلى "سبوت بيتكوين اي تي اف". و تم استقبال هذا القرار باهتمام واهتمام كبيرين, نظرا لآثاره المحتملة على سوق العملات المشفرة الأوسع.
في حين يؤكد هذا التسلسل الأخير للأحداث على الطبيعة الديناميكية والمتطورة باستمرار لمشهد العملات المشفرة. في حين أن العملات الرقمية, بشكل عام, شهدت انخفاضا في الأسعار خلال هذه الجلسة, فإن مرونة بيتكوين والتوقعات المتجددة لموافقة "اس إي سي" على "بي تي سي سبوت اي تي اف" تقدم سردا مقنعا في عالم استثمارات العملات المشفرة المضطرب في كثير من الأحيان. سيراقب المشاركون والمراقبون في السوق عن كثب هذه التطورات فور حدوثها, حيث أن لديهم القدرة على التأثير على الاتجاه المستقبلي لسوق العملات المشفرة.
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