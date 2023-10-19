مستعمرون يجرفون أراضي ويقتلعون أشجار الزيتون غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- جرف مستعمرون، اليوم الأربعاء، مساحات من الأراضي في قرية تل غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين، شرعوا تجريف الأراضي، واقتلاع أشجار الزيتون منذ ساعات، غرب قرية تل في منطقة قريبة من آثار إسلامية.
وأضافت المصادر بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت قبل قليل المركبات الفلسطينية على طريق تل - مادما غرب نابلس.
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