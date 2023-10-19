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مستعمرون يجرفون أراضي ويقتلعون أشجار الزيتون غرب نابلس

10/19/2023 1:25:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- جرف مستعمرون، اليوم الأربعاء، مساحات من الأراضي في قرية تل غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين، شرعوا تجريف الأراضي، واقتلاع أشجار الزيتون منذ ساعات، غرب قرية تل في منطقة قريبة من آثار إسلامية.

وأضافت المصادر بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت قبل قليل المركبات الفلسطينية على طريق تل - مادما غرب نابلس.

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