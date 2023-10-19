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إصابة شاب بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم

10/19/2023 1:25:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يت لحم/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، في قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن المواجهات تركزت في منطقة واد الحمص الواقعة ما بين قريتي دار صلاح شرق بيت لحم
وصور باهر المقدسية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، ما ادى الى إصابة شاب بعيار ناري حي في البطن، نقل إلى أحد المراكز الطبية.

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