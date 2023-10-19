إصابة شاب بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
يت لحم/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، في قرية دار صلاح شرق بيت لحم.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن المواجهات تركزت في منطقة واد الحمص الواقعة ما بين قريتي دار صلاح شرق بيت لحم
وصور باهر المقدسية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، ما ادى الى إصابة شاب بعيار ناري حي في البطن، نقل إلى أحد المراكز الطبية.
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