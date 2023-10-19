مدفعية الاحتلال تقصف قرى جنوب لبنان
التاريخ
10/19/2023 1:25:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أطراف مزارع شبعا وكفرشوبا وحلتا والخريبة في جنوب لبنان، وطاول القصف المزارع في
كفرشوبا.
كما تشهد الحدود اللبنانية تحليقا مكثفا لطائرات الإستطلاع والمروحية الاسرائيلية في أجواء قرى ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوب لبنان.
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