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مدفعية الاحتلال تقصف قرى جنوب لبنان

10/19/2023 1:25:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أطراف مزارع شبعا وكفرشوبا وحلتا والخريبة في جنوب لبنان، وطاول القصف المزارع في
كفرشوبا.


كما تشهد الحدود اللبنانية تحليقا مكثفا لطائرات الإستطلاع والمروحية الاسرائيلية في أجواء قرى ميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة جنوب لبنان.

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