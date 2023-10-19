شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجدا بالنصيرات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه، جلهم من النساء والأطفال.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 3542 شهيدا، و13300 مصاب.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 64 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب.



