شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مسجدا بالنصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه، جلهم من النساء والأطفال.
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 3542 شهيدا، و13300 مصاب.
وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 64 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب.
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