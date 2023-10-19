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إصابة مواطن بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

10/19/2023 1:25:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أصيب مواطن بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع
قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنا (45 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز الشمالي بمدينة قلقيلية، نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.


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