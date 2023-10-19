إصابة مواطن بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أصيب مواطن بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع
قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن مواطنا (45 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز الشمالي بمدينة قلقيلية، نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.
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