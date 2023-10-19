إصابات برصاص الاحتلال وأخرى بحجر بالرأس في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي و سيدة بحجر بالرأس، مساء اليوم الأربعاء،خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
في بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي، في قرية دار صلاح شرق المدينة.
وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات تركزت في منطقة واد الحمص الواقعة ما بين قريتي دار صلاح شرق بيت لحم
وصور باهر المقدسية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري حي في البطن، نقل إلى أحد المراكز الطبية.
وفي نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
وأفادت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
فيما أصيبت سيدة (48 عاما)، أصيبت بحجر بالرأس،جراء اعتداء مستوطنين على مركبات المواطنين قرب بلدة برقة شمال نابلس وجرى نقلها لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.
وأوضحت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا مدخل قرية بزاريا الشرقي، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واطلقوا النار على مركبات المواطنين وحطموا نوافذها.
وفي طوباس أصيب شاب بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية عاطوف جنوب شرق طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وجرى نقله إلى المستشفى.
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