إصابات برصاص الاحتلال وأخرى بحجر بالرأس في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي و سيدة بحجر بالرأس، مساء اليوم الأربعاء،خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.





في بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي، في قرية دار صلاح شرق المدينة.





وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات تركزت في منطقة واد الحمص الواقعة ما بين قريتي دار صلاح شرق بيت لحم

وصور باهر المقدسية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري حي في البطن، نقل إلى أحد المراكز الطبية.





وفي نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.





وأفادت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.





فيما أصيبت سيدة (48 عاما)، أصيبت بحجر بالرأس،جراء اعتداء مستوطنين على مركبات المواطنين قرب بلدة برقة شمال نابلس وجرى نقلها لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.





وأوضحت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا مدخل قرية بزاريا الشرقي، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واطلقوا النار على مركبات المواطنين وحطموا نوافذها.





وفي طوباس أصيب شاب بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية عاطوف جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وجرى نقله إلى المستشفى.