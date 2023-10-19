Thursday, 19 October 2023 09:38 GMT

(محدث) استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

10/19/2023 1:25:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-استشهد طفلين بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال استهدفوا الطفلين قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) عند مدخل القرية بالرصاص الحي، ما أسفر عن استشهادهما.


MENAFN19102023000205011050ID1107268020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث