الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان في قبيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان في قرية قبيا غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت قرية قبيا، وباشرت بهدم منزل عائلة الشهيد غيظان.
وكان الشاب غيظان (25 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في السادس من تموز 2023، قرب قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في المنطقة، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي قرية كفر قدوم
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