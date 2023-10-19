الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان في قبيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان في قرية قبيا غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت قرية قبيا، وباشرت بهدم منزل عائلة الشهيد غيظان.

وكان الشاب غيظان (25 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في السادس من تموز 2023، قرب قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار في المنطقة، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي قرية كفر قدوم