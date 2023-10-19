فجرا : ثلاث شهداء بهجمات لجيش الاحتلال في بيت لحم ورام الله وطولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /رام الله /طولكرم - استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينين فجر اليوم في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الاسرائيل خلال عمليات دهم وتفتيش همجية.

وفي محافظة بيت لحم استشهد الطفل أحمد منير صدوق من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية، بأن صدوق (14 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم الشهيد صدوق، واعتقال عدد من المواطنين بينهم عمال غزة المقيمين في الفنيق لم تعرف هويتهم بعد.

وفي محافظة طولكرم استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي استشهاد الطفل محاميد، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلق الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة محاميد بالرصاص الحي، كما أصابت والده في الظهر من قناصة الاحتلال عندما حاول انقاذ نجله وسحبه إلى مكان آمن، وتم نقله الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة

وداهمت قوات الاحتلال عشرات منازل المواطنين في منطقة المحجر، وجبل النصر في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، ونشرت قناصتها على أسطحها .



وفي محافظة رام الله استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائلي، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.

وأفاد مراسلنا، بأن مواجهات اندلعت في قرية بدرس عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب جبريل عوض، وإصابة آخر بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى مركز نعلين للطوارئ، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله