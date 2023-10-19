الخارجية البريطانية تصدر بيانا بشأن رعاياها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصحت الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، في حين شجعت البريطانيين الموجودين حاليا هناك على المغادرة فورا.
وكانت الخارجية الأميركية قد رفعت درجة تحذير السفر إلى لبنان للمستوى الرابع الذي ينصح الرعايا الأميركيين بعدم السفر إلى الوجهة المدرجة.
كما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بيروت أمس الأربعاء كافة رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بشكل فوري".
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