Thursday, 19 October 2023 09:38 GMT

الخارجية البريطانية تصدر بيانا بشأن رعاياها

10/19/2023 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصحت الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، في حين شجعت البريطانيين الموجودين حاليا هناك على المغادرة فورا.


وكانت الخارجية الأميركية قد رفعت درجة تحذير السفر إلى لبنان للمستوى الرابع الذي ينصح الرعايا الأميركيين بعدم السفر إلى الوجهة المدرجة.


كما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بيروت أمس الأربعاء كافة رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بشكل فوري".


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