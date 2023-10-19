شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الليلة الماضية شابين برصاص قوات الاحتلال في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد عبد الرحمن فواقه (21 عاما) برصاص الاحتلال في قرية دورا القرع شرق رام الله، ووصل مستشفى رام الله بجراح حرجة قبل استشهاده.



واستشهد فواقه بعد إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين منطقة العيون في القرية، حيث أقدم الاحتلال على إطلاق النار صوب الشبان الذين حاولوا إسعافه.



كما استشهد الشاب جبريل أحمد عوض (32 عاما) من قرية بدرس غرب رام الله، أثناء اقتحام الاحتلال للقرية من الجهة الشمالية.

صفا