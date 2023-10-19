شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الليلة الماضية شابين برصاص قوات الاحتلال في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد عبد الرحمن فواقه (21 عاما) برصاص الاحتلال في قرية دورا القرع شرق رام الله، ووصل مستشفى رام الله بجراح حرجة قبل استشهاده.
واستشهد فواقه بعد إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين منطقة العيون في القرية، حيث أقدم الاحتلال على إطلاق النار صوب الشبان الذين حاولوا إسعافه.
كما استشهد الشاب جبريل أحمد عوض (32 عاما) من قرية بدرس غرب رام الله، أثناء اقتحام الاحتلال للقرية من الجهة الشمالية.
صفا
MENAFN19102023000208011052ID1107267949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.