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مسؤول في الخارجية الأميركية يستقيل بسبب دعم بلاده لإسرائيل

10/19/2023 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.


وبرر استقالته بأنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".


ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد قال مدير الشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية إنه لا يستطيع الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.


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