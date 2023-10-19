مسؤول في الخارجية الأميركية يستقيل بسبب دعم بلاده لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبرر استقالته بأنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد قال مدير الشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية إنه لا يستطيع الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.
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