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شاهد - أب يحمل أشلاء أطفاله بعد استشهادهم في مجزرة المستشفى المعمداني

10/19/2023 1:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو وثق صراخ أب متأثرًا باستشهاد أطفاله الصغار، إثر مجزرة المستشفى المعمداني في غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأظهر مقطع الفيديو الأب حاملًا أشلاء أبناءه داخل أكياس، بينما يصرخ باكيا“أولادي ماتوا يا ناس”.


وفي وقت سابق، أعلن متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي“المعمداني” في القطاع.


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