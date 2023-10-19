ليس الجزر فقط .. فاكهة تساعد على تقوية النظر وتخفّض الكوليسترول

كشفت كثير من الدراسات عن قدرة الجزر على تقوية النظر، إذ يساعد فيتامين أ الموجود بتركيز عال في الجزر على حماية العيون من الأمراض عامة، وعلى حمايتها من أي تلف قد يسبب العمى خاصة.

غير أن دراسة جديدة كشفت أن الأمر لا يتوقف على الجزر فقط فالعنب أيضاً مفيد للعين مثل الجزر.

وكشف الباحثون، أن حفنتين فقط من العنب يوميا لمدة أربعة أشهر تعمل على تحسين العلامات الرئيسية لصحة العين.

وقد يكون هذا بسبب حقيقة أن تدهور صحة العين يرجع إلى الإجهاد التأكسدي، والعنب يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ولهذه الأسباب نفسها، ثبت أيضا أن العنب يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة، وتشير الأبحاث الآن إلى أنه من بين مجموعة النخبة من الفواكه الفائقة.

وقام فريق من جامعة سنغافورة الوطنية بتطبيق تجربة شملت 34 مشاركا بالغا تناولوا إما كوبا ونصف الكوب من العنب يوميا أو دواء وهميا لمدة 16 أسبوعا.

وأظهر أولئك الذين تناولوا العنب زيادة كبيرة في الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD)، وقدرة مضادات الأكسدة في البلازما، والمحتوى الفينولي الإجمالي مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

والذين لم يستهلكوا العنب شهدوا زيادة كبيرة في نواتج الغلوزة النهائية المتقدمة (AGE) كما تم قياسها في الجلد.

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة Food & Function، إن عوامل الخطر الرئيسية لأمراض العيون تشمل الإجهاد التأكسدي، والتقدم في العمر.

ووجد الباحثون أن نواتج الغلوزة النهائية المتقدمة (وهي مركّبات تتشكل طبيعيا في الجسم نتيجة التفاعل الكيماوي للسكريات مع البروتينات) قد تساهم في العديد من أمراض العيون عن طريق إتلاف مكونات الأوعية الدموية في شبكية العين، وإضعاف الوظيفة الخلوية، والتسبب في الإجهاد التأكسدي.

ويمكن للعنب، الذي يعد مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والبوليفينول الأخرى، أن يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع تكوين نواتج الغلوزة النهائية المتقدمة، مع تأثيرات مفيدة محتملة على شبكية العين، مثل تحسين الكثافة البصرية للصباغ البقعي.

وقال الدكتور جونغ أون كيم، المؤلف المشارك في الدراسة: "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن استهلاك العنب يؤثر بشكل مفيد على صحة العين لدى البشر وهو أمر مثير للغاية، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص المسنين. العنب هو فاكهة متوفرة ويمكن الحصول عليها بسهولة، وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون لها تأثير مفيد إذا تم تناولها بكميات عادية تبلغ كوبا ونصف الكوب فقط يوميا".

وتابع: "إن تناول العنب بانتظام قد يحسن صحة العين لدى كبار السن، وخاصة في زيادة الكثافة البصرية للصباغ البقعي، وهو ما يمكن تفسيره من خلال زيادة إجمالي قدرة مضادات الأكسدة في البلازما والمحتوى الفينولي".





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