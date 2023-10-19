بينها العنف السياسي والتآمر الإجرامي .. لجنة برازيلية تدعو إلى توجيه اتهامات لبولسونارو

دعت لجنة بالكونغرس البرازيلي الأربعاء إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أن اقتحم أنصار متطرفون الحي الحكومي في العاصمة في وقت سابق من هذا العام.

وفي التقرير النهائي، الذي يزيد عن 1300 صفحة، اتُهم بولسونارو بمحاولة تقويض سيادة القانون والعنف السياسي والتآمر الإجرامي.

وصوتت لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على اعتماد التقرير بأغلبية 20 صوتا مقابل رفض 11 صوتا يوم الأربعاء بعد خمسة أشهر من التحقيقات.

وإلى جانب بولسونارو، هناك 60 شخصا متهمون أيضا، من بينهم وزراء سابقون وضباط عسكريون.

وسيتم الآن إرسال التقرير إلى مكتب المدعي العام، الذي سيقرر بعد ذلك ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا.

ووفقا لصحيفة فولها دي ساو باولو البرازيلية، وصف دفاع بولسونارو ما خلص إليه التقرير بأنه "غير مكتمل" و"منحاز". ولم يكن للرئيس السابق الحق في الدفاع عن نفسه، لأنه لم يتم استدعاؤه لتقديم توضيحات إلى اللجنة.

وفي 8 يناير، بعد أيام قليلة من تولي الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه، اقتحم أنصار راديكاليون لبولسونارو الكونغرس البرازيلي ومباني حكومية والمحكمة العليا في برازيليا لإظهار رفضهم لنتيجة الانتخابات، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وبعد ساعات فقط أعادت قوات الأمن السيطرة على الوضع.

واتهم لولا بولسونارو بتحريض أنصاره. ورفض الرئيس السابق هذا الاتهام. وخلال اقتحام الحي الحكومي، كان بولسونارو في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً:

سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين بأنحاء متفرقة من غزة ورام الله

السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقاً من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى

السيسي وبايدن يتفقان على تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات إلى غزة

في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية



أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية



الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم

ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز