بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع الدولة العبرية بعد الهجمات التي شنّتها عليها حركة حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وأضاف خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن أنّ هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات.

وقال "عليهم أن يردموا الحفر حتى تتمكّن هذه الشاحنات من المرور"، مشيراً إلى أنّ إصلاح الطريق سيتمّ الخميس وسيستغرق "حوالي ثماني ساعات".

وأوضح أنّ الأمم المتّحدة ستوزّع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ دخول دفعة ثانية يتوقف على "كيف ستسير الأمور".

وقال "نريد إدخال أكبر عدد ممكن من الشاحنات. أعتقد أنّ هناك حوالي 150 شاحنة".

وحذّر الرئيس الأمريكي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من أنّه إذا "استولت عليها (المساعدات) أو منعت عبورها (...) فسينتهي الأمر".

وإذ قال بايدن إنّه تحدّث مع نظيره المصري طوال نصف ساعة تقريباً، أشاد بالسيسي على "تعاونه التام"، مؤكّداً أنّه "يستحقّ الكثير من التقدير"على ما يقوم به.

وتطالب واشنطن السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

وقال بايدن في هذا الصدد "سوف نُخرج أناساً" من القطاع، من دون مزيد من التفاصيل.

وشدّد الرئيس الأمريكي على أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكّداً للصحافيين أنّه كان "صريحاً جداً مع الإسرائيليين" في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وقال "إذا كانت لديك فرصة لتخفيف المعاناة، فعليك أن تفعل ذلك ونقطة على السطر. إذا لم تفعل ذلك، فسوف تفقد مصداقيتك في كلّ أنحاء العالم".

وكان من المقرّر أن يتوجّه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمّة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكنّ هذه القمّة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة وأثار غضباً عارماً في العالم العربي.

وتبادل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي المسؤولية عن هذا القصف.





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