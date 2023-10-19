بن زيمة في وجه العاصفة .. مطالبات فرنسية بسحب جنسيته وتجريده من الكرة الذهبية

يواجه

اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، عاصفة غير مسبوقة،

فقد اثارت تغرديته التي تعاطف فيها مع سكان غزة في، ردود فعل غاضبة في الاوساط البرلمانية الفرنسية وكذلك على مستوى الحكومة.

فقد اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيمة بالارتباط بجماعة الإخوان لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.

وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال دارمانين: "منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيمة، الذي لديه علاقة سيئة السمعة، كما نعلم جميعا، مع جماعة الإخوان".

وفي إطار متصل

طلبت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي سحب جنسية كريم بنزيمة

بسبب تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية.

ورفعت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي طلبًا أمام البرلمان لسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيمة.

وكتبت النائبة البرلمانية في بيانها:” إذا كان مثل ما أكد وزير الداخلية بنزيمة

لديه علاقات مع الاخوان المسلمين، فإنني أطالب بعقوبات بحقه، تحديدًا سحب الجنسية الفرنسية، من الواجب بأن نتحرك ضد من يهدد باستمرار بلدنا”.

وأضافت:“لا يمكن بأن نسمح لحامل جنسية فرنسية، وهو لاعب دولي معروف بأن يهين أو يخون بلدنا بهذه الطريقة”.

لم يقتصر طلب النائبة على سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيمة، بل طلبت أيضًا تجريد اللاعب من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بالإضافة إلى تجريده من كافة الجوائز الخاصة مع فرنسا.





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