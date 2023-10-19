قطر للطاقة ترفع سعر خام الشاهين تحميل ديسمبر لأعلى مستوى في عام



قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل ديسمبر

للمشترين بعقود محددة المدة لأعلى مستوى في عام، بدعم من استمرار تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتحدد السعر لشهر ديسمبر كانون الأول عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي مقابل 2.73 دولار للبرميل في نوفمبر ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وتقلصت إمدادات الخام متوسط ​​الكبريت مع تمديد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى خفض الإنتاج الأوسع من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+.

وأثار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسية وتقويض استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وتحدد السعر للمشترين بعقود محددة الأجل بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر في عطائها الشهري.

واشترت إكسون موبيل وميتسوي وبتروناس الشحنات الثلاث بعلاوة تتراوح بين 2.68 إلى 3.30 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لدبي.

وقالت المصادر التجارية إن هناك إجمالا 17 شحنة من خام الشاهين متاحة لشهر ديسمبر

ارتفاعا من 13 شحنة في الشهر السابق.

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