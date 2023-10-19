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بايدن يدرس طلب تمويل بـ60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل

10/19/2023 12:26:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مصدر مطلع، أمس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل، ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونغرس بحلول الجمعة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا خلال الحرب المندلعة بينها وبين روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة، أول من أمس، إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، إضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

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