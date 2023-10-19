المملكة على موعد مع أمطار اليوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
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