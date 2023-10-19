المملكة على موعد مع أمطار اليوم الخميس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .



وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.