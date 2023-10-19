حماس تدعو لتصعيد الحراك الشعبي في جميع الدول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لتصعيد الحراك الشعبي والجماهيري في الدول العربية والإسلامية رفضاً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ، واسناداً لنضال شعب غزة المشروع.



وأضاف قاسم: "يجب توسيع الحراك المساند للشعب في كل العالم، لتكون رسالة واضحة ضد محاولة الولايات المتحدة تحشيد الدعم للاحتلال وعدوانه".



وتابع "نهيب بالشعب في الضفة الأبية، وأهالي فلسطين المحتلة عام 48، إلى الانتفاض في وجه العدو الصهيوني والاشتباك معه في كل المدن والقرى والمخيمات. كما نتوجّه إلى أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى الاستمرار في مظاهراتهم واعتصاماتهم وفعالياتهم الرّافضة لحرب الإبادة والعدوان الصهيوني على قطاع غزّة".



كما دعا الى طرد سفراء الكيان الصهيوني المحتل في كل العواصم العربية والإسلامية ووقف كل أشكال التطبيع والتنسيق والتعاون معه وشنّ كافة أشكال المقاطعة ضده.

