بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة يوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، متوقعا دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، "بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس".



وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع اسرائيل بعد الهجمات التي شنّتها عليها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إن السيسي "وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية"، محذّراً من أنه إذا "استولت حماس عليها أو منعت عبورها فسينتهي الأمر".

