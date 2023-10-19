بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة يوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، متوقعا دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، "بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس".
وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع اسرائيل بعد الهجمات التي شنّتها عليها حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إن السيسي "وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية"، محذّراً من أنه إذا "استولت حماس عليها أو منعت عبورها فسينتهي الأمر".
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