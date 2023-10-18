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مضر وجرش يعتليان قمة الثانية

10/18/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت الإثارة بدوري الدرجة الثانية، الذي يضم 32 فريقا وزعت على مجموعتين بواقع 16 فريقا في كل مجموعة، وخلال 5 جولات مضت من عمر الدوري، خاضت الأندية 80 مباراة، بواقع 40 مواجهة في كل مجموعة، و16 مباراة في كل جولة، و8 مباريات لحساب كل مجموعة، وشهدت الجولات الماضية تسجيل 177 هدفا، وأشهر الحكام 356 بطاقة ملونة، بواقع 337 بطاقة صفراء، و19 بطاقة حمراء.
صدارة متساوية
تصدر مضر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة يليه الصقور والنجوم بـ11 نقطة لكل منهما، ويأتي الروضة رابعا بـ 10 نقاط، والزلفي خامسا بـ 9 نقاط ويتذيل القائمة النعيرية والشعلة بنقطة واحدة لكل منهما.
أما المجموعة الثانية فيعتلي قمتها جرش بـ 12 نقطة يليه الصقور برصيد 11 نقطة فالقوس ثالثا والجبيل رابعا والساحل خامسا برصيد 10 نقاط لكل منهم، ويتذيل المجموعة النور بنقطة واحدة.
انتصارات بالجملة
سجلت الأندية الـ32 خلال 80 مواجهة خاضتها بواقع 5 مباريات لكل فريق، و16 مباراة في الجولة الواحدة، 58 انتصارا بنسبة 72.5%، وحضر التعادل في 22 مباراة، بنسبة 27.5%، منها 7 تعادلات سلبية و15 تعادلا إيجابيا.
وسجل خلال مباريات الدوري الـ80 الماضية، 177 هدفا بمعدل 2.21 هدف في المباراة الواحدة، منها 73 هدفا في الشوط الأول، بنسبة 41.24%، و103 أهداف في الشوط الثاني بنسبة 58.76%.
356 بطاقة
أشهر قضاة الملاعب في دوري الدرجة الثانية 356 بطاقة ملونة، بواقع 337 بطاقة صفراء، بمعدل 4.21 بطاقات في المباراة الواحدة، و19 بطاقة حمراء بمعدل 0.24 بطاقة للقاء الواحد.
هدافون مميزون
يتصدر لاعب الانتصار لوسون بيكوي هدافي الدوري برصيد 5 أهداف، يليه لاعب الكوكب تشارلز كارلوس أندريا، ولاعب بيشة عبدالعزيز عسيري، ولاعب الجبيل عدنان الوردي، ولاعب الساحل مارسيلين كوكبو برصيد 4 أهداف.
مباريات ملعوبة
80 مباراة
الفوز
58
التعادل
22 مباراة
إيجابي
15 مباراة
سلبي
7 مباريات
الأهداف
177 هدفا
2.21 هدف للمباراة الواحدة
الشوط الأول
73 هدفا
الشوط الثاني
103 أهداف
البطاقات الملونة
356 بطاقة
صفراء
337 بطاقة
حمراء
19 بطاقة
هداف الدوري
لوسون بيكوي
الانتصار
5 أهداف
صدارة المجموعتين
الأولى
مضر
12 نقطة
الثانية
جرش
12 نقطة

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