مضر وجرش يعتليان قمة الثانية

(MENAFN
- Al Watan) تواصلت الإثارة بدوري الدرجة الثانية، الذي يضم 32 فريقا وزعت على مجموعتين بواقع 16 فريقا في كل مجموعة، وخلال 5 جولات مضت من عمر الدوري، خاضت الأندية 80 مباراة، بواقع 40 مواجهة في كل مجموعة، و16 مباراة في كل جولة، و8 مباريات لحساب كل مجموعة، وشهدت الجولات الماضية تسجيل 177 هدفا، وأشهر الحكام 356 بطاقة ملونة، بواقع 337 بطاقة صفراء، و19 بطاقة حمراء.
صدارة متساوية
تصدر مضر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة يليه الصقور والنجوم بـ11 نقطة لكل منهما، ويأتي الروضة رابعا بـ 10 نقاط، والزلفي خامسا بـ 9 نقاط ويتذيل القائمة النعيرية والشعلة بنقطة واحدة لكل منهما.
أما المجموعة الثانية فيعتلي قمتها جرش بـ 12 نقطة يليه الصقور برصيد 11 نقطة فالقوس ثالثا والجبيل رابعا والساحل خامسا برصيد 10 نقاط لكل منهم، ويتذيل المجموعة النور بنقطة واحدة.
انتصارات بالجملة
سجلت الأندية الـ32 خلال 80 مواجهة خاضتها بواقع 5 مباريات لكل فريق، و16 مباراة في الجولة الواحدة، 58 انتصارا بنسبة 72.5%، وحضر التعادل في 22 مباراة، بنسبة 27.5%، منها 7 تعادلات سلبية و15 تعادلا إيجابيا.
وسجل خلال مباريات الدوري الـ80 الماضية، 177 هدفا بمعدل 2.21 هدف في المباراة الواحدة، منها 73 هدفا في الشوط الأول، بنسبة 41.24%، و103 أهداف في الشوط الثاني بنسبة 58.76%.
356 بطاقة
أشهر قضاة الملاعب في دوري الدرجة الثانية 356 بطاقة ملونة، بواقع 337 بطاقة صفراء، بمعدل 4.21 بطاقات في المباراة الواحدة، و19 بطاقة حمراء بمعدل 0.24 بطاقة للقاء الواحد.
هدافون مميزون
يتصدر لاعب الانتصار لوسون بيكوي هدافي الدوري برصيد 5 أهداف، يليه لاعب الكوكب تشارلز كارلوس أندريا، ولاعب بيشة عبدالعزيز عسيري، ولاعب الجبيل عدنان الوردي، ولاعب الساحل مارسيلين كوكبو برصيد 4 أهداف.
مباريات ملعوبة
80 مباراة
الفوز
58
التعادل
22 مباراة
إيجابي
15 مباراة
سلبي
7 مباريات
الأهداف
177 هدفا
2.21 هدف للمباراة الواحدة
الشوط الأول
73 هدفا
الشوط الثاني
103 أهداف
البطاقات الملونة
356 بطاقة
صفراء
337 بطاقة
حمراء
19 بطاقة
هداف الدوري
لوسون بيكوي
الانتصار
5 أهداف
صدارة المجموعتين
الأولى
مضر
12 نقطة
الثانية
جرش
12 نقطة
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