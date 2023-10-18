Thursday, 19 October 2023 08:32 GMT

الرياض تستضيف 1582 لاعبا ولاعبة بالنسخة الأكبر عالمية القتالية

10/18/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، استعداداتها لانطلاق منافسات الدورة التي تنطلق، غدا، للمرة الأولى في إحدى مدن الشرق الأوسط، وتستمر حتى الـ30 من أكتوبر الجاري.
استعدادات مبكرة
بدأت اللجان العاملة في تنفيذ مهامها مبكرًا، قبل 542 يومًا، وتحديدًا في الـ24 من أبريل 2022، من حيث استخراج التأشيرات، واختيار 14 فندقًا لإقامة المنتخبات، والاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية، وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الدورة.
اجتماعات دورية
شهدت الأشهر الأخيرة اجتماعات أسبوعية لجميع اللجان العاملة في الدورة، لرفع جودة العمل وكفاءة العاملين وجميع الطواقم التشغيلية والتنفيذية.
وأقامت اللجنة المنظمة ورشتي عمل مع ممثلي الاتحادات الدولية في يناير ومايو الماضيين، لمناقشة اللوائح والأنظمة وتجهيز مواقع المنافسات والنقل التلفزيوني والاشتراطات الفنية لمشاركة اللاعبين واللاعبات في الدورة.
نسخة مختلفة
يشارك في النسخة الحالية 1582 لاعبًا ولاعبة يمثلون 120 دولة، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين.
ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية، هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
ألعاب بارالمبية
لأول مرة في تاريخ الدورة، اعتمدت اللجنة المنظمة 6 ألعاب بارالمبية، وهي: الأيكيدو، الملاكمة التايلاندية، مصارعة الأذرع، الجوجيتسو، السامبو، السافات، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدورة في الرياض كحدث رياضي متكامل يركز على تعزيز قيم التنوع والدمج.
نقل عالمي
أعلنت عديد من الشبكات والقنوات التلفزيونية الرياضية العالمية بث منافسات الدورة عبر قنواتها للوصول إلى جماهير وعشاق الألعاب القتالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسيصل النقل التلفزيوني لمنافسات الدورة وفعالياتها لأكثر من 115 دولة من جميع أنحاء العالم، وسيتم بث مباريات الدورة مباشرة لجمهور الرياضات القتالية (عبر الإنترنت) عبر الموقع الرسمي للدورة.
منطقة المشجعين
ستكون الجماهير على موعد مع عديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية في منطقة المشجعين لدورة الألعاب العالمية القتالية، التي تم إنشاؤها بجانب موقع المنافسات، وتتسع لأكثر من 1500 شخص، وتنقسم إلى عدة مناطق.
وتضم المنطقة عديدا من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري، لتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب عديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية، وستفتتح أبوابها للجمهور يوميًا قبل ساعة من انطلاق المنافسات، على أن تغلق أبوابها بعد ساعة من نهاية منافسات اليوم.
- البطولة تنطلق غدا في الرياض
- 1582 لاعبا ولاعبة يشاركون في البطولة
- 120 دولة يمثلها اللاعبون واللاعبات المشاركون
- 16 لعبة يتنافس على ميداليتها اللاعبون واللاعبات
- 6 ألعاب بارالمبية تظهر في الدورة للمرة الأولى
- صالة الأرينا بجامعة الملك سعود مسرحا للمنافسات
- 115 دولة تشاهد منافسات الدورة تلفزيونيا
- 1500 شخص تتسع لهم منطقة المشجعين
- 24 أبريل 2022 بدأت الاستعدادات الرسمية للدورة

MENAFN18102023000089011017ID1107267688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث