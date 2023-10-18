الرياض تستضيف 1582 لاعبا ولاعبة بالنسخة الأكبر عالمية القتالية

(MENAFN
- Al Watan) أنهت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية ((الرياض 2023))، استعداداتها لانطلاق منافسات الدورة التي تنطلق، غدا، للمرة الأولى في إحدى مدن الشرق الأوسط، وتستمر حتى الـ30 من أكتوبر الجاري.
استعدادات مبكرة
بدأت اللجان العاملة في تنفيذ مهامها مبكرًا، قبل 542 يومًا، وتحديدًا في الـ24 من أبريل 2022، من حيث استخراج التأشيرات، واختيار 14 فندقًا لإقامة المنتخبات، والاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية، وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الدورة.
اجتماعات دورية
شهدت الأشهر الأخيرة اجتماعات أسبوعية لجميع اللجان العاملة في الدورة، لرفع جودة العمل وكفاءة العاملين وجميع الطواقم التشغيلية والتنفيذية.
وأقامت اللجنة المنظمة ورشتي عمل مع ممثلي الاتحادات الدولية في يناير ومايو الماضيين، لمناقشة اللوائح والأنظمة وتجهيز مواقع المنافسات والنقل التلفزيوني والاشتراطات الفنية لمشاركة اللاعبين واللاعبات في الدورة.
نسخة مختلفة
يشارك في النسخة الحالية 1582 لاعبًا ولاعبة يمثلون 120 دولة، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين.
ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية، هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
ألعاب بارالمبية
لأول مرة في تاريخ الدورة، اعتمدت اللجنة المنظمة 6 ألعاب بارالمبية، وهي: الأيكيدو، الملاكمة التايلاندية، مصارعة الأذرع، الجوجيتسو، السامبو، السافات، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدورة في الرياض كحدث رياضي متكامل يركز على تعزيز قيم التنوع والدمج.
نقل عالمي
أعلنت عديد من الشبكات والقنوات التلفزيونية الرياضية العالمية بث منافسات الدورة عبر قنواتها للوصول إلى جماهير وعشاق الألعاب القتالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وكندا وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسيصل النقل التلفزيوني لمنافسات الدورة وفعالياتها لأكثر من 115 دولة من جميع أنحاء العالم، وسيتم بث مباريات الدورة مباشرة لجمهور الرياضات القتالية (عبر الإنترنت) عبر الموقع الرسمي للدورة.
منطقة المشجعين
ستكون الجماهير على موعد مع عديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية في منطقة المشجعين لدورة الألعاب العالمية القتالية، التي تم إنشاؤها بجانب موقع المنافسات، وتتسع لأكثر من 1500 شخص، وتنقسم إلى عدة مناطق.
وتضم المنطقة عديدا من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري، لتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب عديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية، وستفتتح أبوابها للجمهور يوميًا قبل ساعة من انطلاق المنافسات، على أن تغلق أبوابها بعد ساعة من نهاية منافسات اليوم.
- البطولة تنطلق غدا في الرياض
- 1582 لاعبا ولاعبة يشاركون في البطولة
- 120 دولة يمثلها اللاعبون واللاعبات المشاركون
- 16 لعبة يتنافس على ميداليتها اللاعبون واللاعبات
- 6 ألعاب بارالمبية تظهر في الدورة للمرة الأولى
- صالة الأرينا بجامعة الملك سعود مسرحا للمنافسات
- 115 دولة تشاهد منافسات الدورة تلفزيونيا
- 1500 شخص تتسع لهم منطقة المشجعين
- 24 أبريل 2022 بدأت الاستعدادات الرسمية للدورة
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