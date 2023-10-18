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ماكسي الأهلي جاهز

10/18/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) خضع لاعب الأهلي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان لفحوصات طبية، أجريت له بعد جلسات علاجية على فترتين صباحية ومسائية من أجل التمهيد لعودته إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتفاق في الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما أدى إلى غيابه عن ديربي جدة الذي كسبه قلعة الكؤوس أمام منافسه التقليدي الاتحاد في الجولة التاسعة.
ويسعى الجهازان الطبي والفني إلى تجهيز اللاعب وتأهيله بشكل جيد، قبل العودة للتدريبات الجماعية، ورغم جهوزية اللاعب طبيا، إلا أنه يتوقع غيابه عن لقاء الوحدة بعد غد، لعدم اكتمال برنامجه التأهيلي.

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