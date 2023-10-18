ماكسي الأهلي جاهز

(MENAFN
- Al Watan) خضع لاعب الأهلي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمان لفحوصات طبية، أجريت له بعد جلسات علاجية على فترتين صباحية ومسائية من أجل التمهيد لعودته إلى التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتفاق في الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما أدى إلى غيابه عن ديربي جدة الذي كسبه قلعة الكؤوس أمام منافسه التقليدي الاتحاد في الجولة التاسعة.
ويسعى الجهازان الطبي والفني إلى تجهيز اللاعب وتأهيله بشكل جيد، قبل العودة للتدريبات الجماعية، ورغم جهوزية اللاعب طبيا، إلا أنه يتوقع غيابه عن لقاء الوحدة بعد غد، لعدم اكتمال برنامجه التأهيلي.
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