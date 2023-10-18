مدافع الفتح يبدأ التأهيل

(MENAFN
- Al Watan) بدأ مدافع الفتح، عمار الدحيم مرحلة التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، فيما خضع زميله فهد الحربي لفحوص طبية إثر شعوره ببعض الآلام بعضلة الفخذ، ما استلزم إجراء فحوصات شاملة للاعب.
ميدانيا، واصل مدرب النموذجي، الكرواتي سلافين بيليتش تركيزه على الجانب الفني خلال التحضير لمواجهة أبها، غدا، لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمناورة على كامل مساحة الملعب، توقف خلالها اللعب لأكثر من مرة لتصحيح وتطوير الأداء الفني.
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