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مدافع الفتح يبدأ التأهيل

10/18/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدافع الفتح، عمار الدحيم مرحلة التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، فيما خضع زميله فهد الحربي لفحوص طبية إثر شعوره ببعض الآلام بعضلة الفخذ، ما استلزم إجراء فحوصات شاملة للاعب.
ميدانيا، واصل مدرب النموذجي، الكرواتي سلافين بيليتش تركيزه على الجانب الفني خلال التحضير لمواجهة أبها، غدا، لحساب الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمناورة على كامل مساحة الملعب، توقف خلالها اللعب لأكثر من مرة لتصحيح وتطوير الأداء الفني.

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