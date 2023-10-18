صيانة مقابر ومسارات آمنة للمشاة

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب شمال جازان في تنفيذ أعمال صيانة المقابر بدايةً من إعادة تسوير مقبرة الشبالية بحي أبوالسداد وكذلك صيانة وتسوية أرضية المقبرة النموذجية، كما تنفذ 3 مسارات آمنة للمشاة بالشارع العام وسط البلد بالتعاون مع شعبة مرور الدرب.
أعمال ميدانية
((الوطن)) رصدت الأعمال الميدانية والمشاريع من صيانة وتسوير مقبرة الشبالية بحي أبوالسداد وأيضا بداية تنفيذ أعمال مسارات وممرات المشاة الآمنة في الطريق العام (المحطة) التجارية بوسط البلد والذي حددت له ثلاثة مواقع من قبل البلدية والمرور.
تنظيم المقابر
قال الأهالي ((على الرغم من هذه الجهود المبذولة من البلدية إلا أننا نطالب بتكثيف أعمال تنظيم المقابر بتوفير حراسة وعمال حفر وترقيم القبور مع الصيانة والتوسع فيها بشكل كبير لتشمل أقدم مقبرة بالمحافظة ألا وهي مقبرة الكد التي قاربت على الامتلاء))، مشيرين إلى أن عملية الدفن العشوائية من بعض المقيمين دون تنظيم ساهمت وبشكل كبير في المشكلة، وبينوا أن كثيرا من المقابر تحتاج إلى تسوير وإعادة تأهيل وصيانة بمختلف القرى، ولعل هذا المشروع يطال جميع الطلبات التي طال انتظارها.
شوارع ترابية
أوضحت بلدية محافظة الدرب لـ ((الوطن)) أنها تقوم في الوقت الحالي بأعمال صيانة لسور مقبرة أبو السداد وأعمال صيانة وتسوية لأرضية مقبرة الدرب النموذجية، وتشتمل على أعمال تقسيم مسارات وشوارع ترابية داخل المقبرة.
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