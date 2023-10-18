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صيانة مقابر ومسارات آمنة للمشاة

10/18/2023 11:12:59 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب شمال جازان في تنفيذ أعمال صيانة المقابر بدايةً من إعادة تسوير مقبرة الشبالية بحي أبوالسداد وكذلك صيانة وتسوية أرضية المقبرة النموذجية، كما تنفذ 3 مسارات آمنة للمشاة بالشارع العام وسط البلد بالتعاون مع شعبة مرور الدرب.
أعمال ميدانية
((الوطن)) رصدت الأعمال الميدانية والمشاريع من صيانة وتسوير مقبرة الشبالية بحي أبوالسداد وأيضا بداية تنفيذ أعمال مسارات وممرات المشاة الآمنة في الطريق العام (المحطة) التجارية بوسط البلد والذي حددت له ثلاثة مواقع من قبل البلدية والمرور.
تنظيم المقابر
قال الأهالي ((على الرغم من هذه الجهود المبذولة من البلدية إلا أننا نطالب بتكثيف أعمال تنظيم المقابر بتوفير حراسة وعمال حفر وترقيم القبور مع الصيانة والتوسع فيها بشكل كبير لتشمل أقدم مقبرة بالمحافظة ألا وهي مقبرة الكد التي قاربت على الامتلاء))، مشيرين إلى أن عملية الدفن العشوائية من بعض المقيمين دون تنظيم ساهمت وبشكل كبير في المشكلة، وبينوا أن كثيرا من المقابر تحتاج إلى تسوير وإعادة تأهيل وصيانة بمختلف القرى، ولعل هذا المشروع يطال جميع الطلبات التي طال انتظارها.
شوارع ترابية
أوضحت بلدية محافظة الدرب لـ ((الوطن)) أنها تقوم في الوقت الحالي بأعمال صيانة لسور مقبرة أبو السداد وأعمال صيانة وتسوية لأرضية مقبرة الدرب النموذجية، وتشتمل على أعمال تقسيم مسارات وشوارع ترابية داخل المقبرة.

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