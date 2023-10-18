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جهود المملكة في مكافحة المخدرات والقضاء على مروجيها

10/18/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تشكل ظاهرة المخدرات إحدى أبشع الظواهر التي يعيشها عالمنا المعاصر، وأشدها خطورة؛ وذلك بالنظر للآثار المدمرة التي تخلفها على صحة الشعوب وعقولها، هذا فضلا عن تأثيرها السلبي على اقتصاديات الدول وتقدمها واستقرارها.
وتعد مكافحة المخدرات في المملكة قضية حيوية ومهمة، وتشكل جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية بتوجيهات من مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله- وإشراف ومتابعة حثيثة وقوية من وزير الداخلية سمو سيدي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف -حفظه الله- للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، وبفضل الإجراءات الحكومية الشاملة والجهود المتواصلة لجهات الاختصاص والمؤسسات المعنية تحقق المملكة نجاحًا كبيرًا في مكافحة المخدرات وتقليل انتشارها، والحيلولة دون تدمير الشباب والمجتمع بأكمله، حتى أصبحت المملكة من الدول الرائدة في مكافحة المخدرات، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا بمحاربة هذه الآفة الخطيرة، وتبذل جهودًا عظيمة للحد من انتشارها.
وتبذل المملكة جهودًا كبيرة لتبادل المعلومات مع أكثر من 30 دولة؛ لمواجهة آفة المخدرات العالمية، وكبح تهديدها المتزايد، وتبادل المعلومات والرصد المستمر بالتوازي؛ لتحديد ومعالجة العقبات التي تسهم في الانتشار العالمي للاستخدام غير المشروع للمخدرات، حيث استطاعت -بفضل الله- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة أن تصمد أمام تهديد المخدرات ودرء خطرها، وضبط مهربي ومروجي هذه السموم، وإحباط العديد من عمليات التهريب إلى داخل المملكة وتوحيد الجهود، وتكثيف العمل التوعوي، وتسعى جاهدة إلى الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي وقائي رافض لتعاطي المخدرات، من خلال تحقيق التناغم والانسجام، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية لتمكين المجتمع من المشاركة في مكافحته.
ويعتبر القانون السعودي قويًا في مكافحة المخدرات، حيث يعد الحصول علي المخدرات وترويجها واستخدامها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، ومن أجل تعزيز تنفيذ القانون تقوم وزارة الداخلية بكل ما من شأنه المساهمة في القضاء على هذه المشكلة الخطيرة، وكما تعمل على تطوير وتنفيذ السياسات الحكومية والبرامج والحملات الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، والحيلولة دون انتشارها بين الأفراد وفي المجتمع.
وتشمل برامج مكافحة المخدرات في المملكة تدريب رجال الأمن على تحديد وضبط وتدمير المخدرات، وتعزيز التعاون مع دول الجوار لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة المخدرات، كما تقوم الوزارة بتنظيم الحملات الإعلامية والتثقيفية لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وأضرارها، وها نحن نرى حملة ((بلغ عنهم))، وهي حملة قوية وكبيرة تشمل جميع مناطق المملكة، والتي تتواكب مع جهود أمنية كبيرة نشاهدها ونسمع ونقرأ عنها يوميًا، وهي جهود حقيقية في القبض على المهربين والمروجين، وتعد حملة ميدانية مُباركة لمكافحة المخدرات، يقودها أبناؤنا وبناتنا من كافة القطاعات والجهات المختصة تترافق مع أحد أكبر الحملات التوعوية عن خطر المخدرات وأثرها المدمر للإنسان وحياته.
وتعمل المملكة أيضًا على تطوير برامج لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين، وذلك عبر إنشاء مراكز علاجية ودعم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وتهدف هذه البرامج إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ختامًا.. علينا جميعًا أن نستذكر بفخر ما توليه القيادة الرشيدة ممثله بمولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتوجيهاتهما المباركة في القضاء على هذه الآفة، والمحافظة على سلامة المجمتع، وما حققته وزارة الداخلية بإشراف مباشر من وزير الداخلية سمو سيدي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف -حفظه الله-، ورجاله الأوفياء من منسوبي الداخلية ومكافحة المخدرات من إنجازات عظيمة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها، ومحاربة مروجيها وحماية المجتمع وأبنائه من هذه الآفة..
ويتطلب منا جميعًا كمواطنين رجالاً ونساءً الوقوف صفًا واحدًا مع رجال أمننا في مكافحة المخدرات ومحاربة مروجيها، والتبليغ عنهم، والعمل بكل إخلاص على تعزيز أمن المملكة وأمانها، وصيانة مقدراتها، وحماية مكتسباتها، والوقوف صفًا واحدًا مع قيادتها للمُضي قدمًا في طريق البناء والنماء وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وقيادتنا، ورجال أمننا وشبابنا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله.

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