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عهد الانطلاقات وسخاء الدعم

10/18/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) الاحتفالية بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، هي احتفالية بعهد الانطلاقات غير المسبوقة، التي قفزت بالمملكة إلى أدوار ريادية جديدة، سواء على صعيد نهضتها الداخلية أو في مكانتها العربية والإقليمية والدولية..
لقد تجاوزت المملكة في عهد الملك سلمان مرحلة الرفاهية الحاضرة لشعبها، والتي نعيشها، بحمد الله، على أرض الواقع، إلى آفاق إضافية نحو المستقبل وصناعة الرخاء المستدام، عبر تفجير الطاقات بكل أشكالها وأنواعها، وإعطاء الاهتمام بالعنصر البشري رجالاً ونساءً على حد سواء، ليكونوا سواعد البناء المؤهلة والقادرة على مواصلة النماء، مثلما هم الغاية والهدف لهذا النماء، ينعمون بخيراته ويعيشون في ظلاله.
والأمثلة تتعدد مستعصية على الحصر، لكن معالمها تتبدى من خلال رؤية 2030 التي جعلت المملكة تطرق أبواب المستقبل بكل قوة بعيداً من هيمنة المورد الواحد، ثم هذا التمكين الهائل للمرأة في كل المجالات، ثم الإنجازات الكبرى على أصعدة الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم، وتحفيز القدرات وتوفير المرونة في التعامل مع كل طارئ، وتجاوز الكوابح التي أنتجتها الجائحة العالمية "كوفيد-19"، دون أن يهتز اقتصادها أو تحيق بمواطنيها الضغوط التي حاقت بالغير.
وعلى صعيد الريادة والتفاعل الخارجي، ظلت المملكة حريصة على أدوارها القيادية في لم الشمل، وتركيز قواعد السلام، وتضميد الجراح، والتقريب بين الفرقاء، فضلاً عن مواقفها الصلبة في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم التوجه نحو إقامة دولته المستقلة، التي لا يمكن أن ينشأ سلام في المنطقة بغيابها.
وفي هذا الجانب الفلسطيني تحديداً، ظل صوت الملك سلمان عالياً وهو يؤكد على الدوام أن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في اهتمامات المملكة، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.
بل إن الملك سلمان أطلق على القمة العربية الشهيرة التي دعا لها، يحفظه الله، في عام 2018، اسم "قمة القدس"، تأكيداً على محورية هذه القضية في جدول الأولويات السعودية على الصعد العربية والإسلامية والدولية.
ولم تتوقف عطاءات الملك سلمان في مساندة الشعب الفلسطيني عند ذلك، بل تواصل في عهده الدعم المادي والإغاثي بمليارات الريالات للخزانة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وحتى إبان الأحداث الأخيرة في غزة، التي تعرض خلالها الشعب الفلسطيني الأعزل لأبشع أنواع العدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.. كان للمملكة مواقفها الحازمة، ومنها ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من رفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، ووقف الهجوم على قطاع غزة، مشدداً على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
إن المملكة منذ عهد المؤسس ظلت سنداً ودعماً لقضية الشعب الفلسطيني، وها هو الملك سلمان في عهده الميمون يواصل الدعم بكل قوة، موظفاً ثقل المملكة المحوري اقتصادياً وسياسياً، من أجل أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، دون التفات لأصوات المزايدين بالقضية، الذين ينفثون أحقادهم دون أن يكون لهم دور في رفع معاناة الأشقاء.
يحق لنا ونحن نحتفي بالذكرى التاسعة للبيعة، أن نفخر بمملكتنا ومواقفها التاريخية العظيمة، وأن نرفع رؤوسنا عالية بما تحقق في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ليكون الشعب السعودي في المكانة التي يستحقها، ولتكون قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية محل الدعم والعناية والسند، إلى أن تعود الحقوق المشروعة إلى مستحقيها.

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