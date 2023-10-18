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لديك الجرأة لتبني التقنيات

10/18/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجالات التقنية، واتسع تأثيرها لترافقنا على المستوى الشخصي والعملي والترفيهي، وشكّلت أسلوب حياتنا عموما، وهو ما سيقودني لطرح تساؤل ((هل لديك الجرأة لتبني التقنيات؟)).
يعتقد البعض أن امتلاك هاتف ذكي جديد ((فقط)) يعد تبنيا لأحدث التقنيات. ربما يكون هذا صحيحا نسبيًا! إلا أن تبني التقنيات المتوفرة داخل الهاتف يختلف كثيرًا في المفهوم، مثل ((هل تعتمد على المساعد الشخصي في الهاتف لإتمام مهامك؟))، ((هل هاتفك مرتبط مع أجهزة ذكية بالمنزل تساعدك وتساندك؟)). هنا يتضح أن ((التبني)) يختلف عن ((اقتناء)) جهاز فقط، ولأوضح أكثر، المساعد الشخصي عبر هاتفك من الممكن أن يرتب لك قائمة المشتريات، يعطيك مواعيد وتنبيهات وتذكيرات، ومن الممكن أن يؤدي بعض المهام عنك سواء على المستوى العملي أو الشخصي.
ولو فتحنا أفقنا ووسعنا خيالنا أكثر سننتقل إلى تبني التقنيات، في جعل التلفاز ذكيا، والمكيف ذكيا، والإضاءة ذكية، وباب وستائر ونوافذ ذكية، بالإضافة لمستشعرات درجة الحرارة ومستشعر الدخان، وهي مهمة كالمستشعرات والتي تعتبر مسألة إنقاذ حياة بعد الله. فمثلا هذه المستشعرات تنبهك للاستيقاظ وتدارك الموقف، بالإضافة إلى أن هنالك تقنيات تكميلية لك الخيار في اقتنائها، ولكن الأهم هو أن تكون لديك الجرأة في أن تتبنى التقنيات والتي تدخل في احتياجاتك الحقيقية بالحياة.
ودعونا نصيغ بعض الفوائد مثل ترشيد استهلاك الكهرباء عبر إغلاق الكهرباء تلقائيا في أوقات محددة، والتنبيه ومراقبة حدوث أمر طارئ لا سمح الله، وإتمام مهام مثل تشغيل وإغلاق وفتح وإطفاء الأجهزة بمواعيد محددة. وهنالك شق آخر في المجال العملي، حيث تعتمد كثير من منشآت القطاع العام والخاص على تقنيات تحسن جودة خدماتها وسرعة إتمامها مثل استخراج التراخيص، السجل التجاري، والوكالات الإلكترونية، وأمثلة لا حصر لها، حيث يتبنى القطاع العام وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة وتمكين، (التحول الرقمي) والذي يعتبر عصب الحياة، ونلامس هذا التغيير بحياتنا كل يوم. وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر مبادرات عدة لتشجيع تبني التقنيات، فقد حضرت بداية العام توقيع عدة اتفاقيات كانت برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ربطت الوزارة عدة شركات لديها حلول مبتكرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمستشعرات، مع شركات لديها الرغبة في تبني تقنيات تساهم في رفع كفاءة عملها وتعالج التحديات، وكان منها حلول إدارة الأملاك عبر استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل بيانات مرضى السكري واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناديق الاستثمارية.
كما تمتد هذه المبادرات المقدمة من الوزارة لتشجيع استخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد في طباعة قطع الغيار وأجزاء من المنتج النهائي، وتسخير التقنيات في خدمة الإنسان عبر طباعة دعّامات وأطراف صناعية محليًا، والتي أغلقت أبوابًا من التحديات مثل إجراءات طلب مقاسات محددة، سهولة التعديل والإنتاج، وتخفيض التكلفة، والاكتفاء الذاتي وبالتأكيد تعود بالنفع على صحة الإنسان.
وفي تبني التقنيات بالمجال الغذائي لفت انتباهي تحفيز الزراعة الذكية باستخدام مستشعرات ضبط الحرارة والرطوبة، وتهيئة المناخ الملائم لزراعة أنواع عديدة في منطقة مغلقة وبعضها بدون تربة، والذي سيحقق كالمثال الأسبق، من حيث توفر المنتج محليًا وسهولة الحصول عليه وتعزيزًا للابتكارات في المجالات كافة.
كما شملت تحفيز المنشآت لاعتماد برامج لإدارة الموارد والأعمال الحسابية واللوجستية والإنتاجية، والتخلص من الأوراق المكتبية وتنظيم العمل بين الأقسام والإدارات.
ختامًا، تنقلنا في عدة مسارات نشهدها في حياتنا، وطرحنا عدة أمثلة وإيجابيات، لنعود عند تساؤلنا الأول..((هل ستواكب وهل لديك الجرأة؟)).
@tariqaljaser

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