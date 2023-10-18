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الشركات العائلية مخاطر الاستدامة

10/18/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) في المقالين السابقين تكلمت عن الشركات العائلية وأهميتها، مع أمثلة عالمية وعربية وسعودية، ثم في المقال الثاني عن تعاقب الأجيال الثاني والثالث والرابع، وهنا سأتحدث عن المخاطر التي تواجه استدامتها.
ولعل هذا الأمر فيه جانب من الصحة، حيث إن المسوؤلية للجيل المؤسس -فهو من تعب وبذل الجهد والدم لإنشاء وتكبير هذه الشركة- فلا بد كجيل مؤسس من الخروج من الصندوق، جيل المؤسسين المخلص الذي يقف على مسافة واحدة من جميع الأفراد، ويحسن الظن والآمال والتوقعات بأفراد الأجيال القادمة، إنما يجب النظر بعين الأجيال الثانية والثالثة والرابعة لما ستؤول إليه الأمور، والتحوط للأسوأ -لا سمح الله-، فالنفس البشرية مجبولة على الشح وحب الذات.
ولا ننسى أن تدخل أطراف أخرى مع تلك الأجيال، كالأزواج والزوجات والأبناء والأصحاب، والذين قد يصبون الزيت على النار، إما جهلاً أو عن قصد وحسد وأنانية، فلا بد من حوكمة الأمور جميعًا، ودراسة كل المشاكل المتوقعة، فالجيل الثالث تضعف فيه الروابط العاطفية الموجودة في جيل المؤسسين.
ومن الأمور المهمة وضع نظام صارم شامل عملي قابل للتطبيق يعالج جميع الاحتمالات ويراعي مصالح الأجيال، كذلك وضع نظام حوكمة شامل عادل قابل للتطبيق، أيضا لا بد من مراعاة أنه لا يمكن تشغيل كامل الجيل الثالث في الشركة، فلا بد من انتقاء الأكفاء من خلال إعداد جيل متعلم متدرب بشروط وضوابط تضمن ألا يتولى إلا الأكفاء، وأن كان الأفضل هو فصل الملكية عن الإدارة حتى لا تتداخل المصالح الذاتية والعاطفة في العمل، والتي هي منشأ المشاكل.
ولعل من الأمور المنظمة المحافظة لاستمرارية تلك الشركات هو تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، أو طرحها في البورصة لجعلها أكثر محكومية في التنظيم والحوكمة، وإخراجها من سيطرة الأفراد مع بقاء ملكيتها ((بعضها أو أكثرها)) لأفراد الأسرة، ((ولنا في البنك العربي مثالاً، حيث إن المؤسس عبدالحميد شومان هو من أسس البنك قبل مئة سنة 1930، ولا تزال العائلة في جيلها الرابع تسيطر على حوالي 8% من البنك)).
من الأمور المهمة هي أن يغرس المؤسس في الجيل الثاني وما بعده قيم العائلة والتكاتف، والحفاظ على مصالح العائلة وأهميتها، والشعور بالانتماء؛ لأن هذه أمور لا يمكن تدريسها في الكتب ولا في المحاضرات، إنما في غرس القيم بالقدوة والتطبيق، ومن الممكن إنشاء مكتب للعائلة، ولو كان افتراضيًا، لمناقشة المشاكل والأمور الطارئة، أو الاستفسارات والمستجدات ووأد المشاكل في مهدها، ويكون محوكمًا بميثاق العائلة مع وجود محامين ومحاسبين خارجيين؛ لجعل الأمر أكثر عدلاً وعملية وقبولا، وبعيدًا عن العاطفة والحساسية، كما أن وزارة التجارة مشكورة في السعودية في نظام الشركات قد تم التطرق إلى مفهوم الشركات العائلية ودليل حوكمتها وميثاقها الاسترشادي، والذي هو نظام مهم ونافع للعائلات والبيوت التجارية.
وكما أن لكل قطاع ولكل شكل تجاري مشاكله الخاصة فإن للشركات العائلية مشاكلها ومصاعبها الخاصة، والتي تتمثل -على سبيل المثال- في الصراع بين الورثة، والذي عادة يحدث بسبب السماح لأطراف خارجية بالتدخل، وهذه الأطراف الخارجية إما لحسن نيتها أو بدون حكمة ودراية وخبرة أو لجهلها أو انحيازها أو حسدها أو الرغبة في الانتقام، أو أنها مدفوعة من آخرين فإنها تزيد الطين بلة، كذلك عدم وجود نظام وميثاق مفعل حاكم وقوي، عدم توافر الكفاءات القيادية الجديدة بالعائلة، القيادة بالأقدمية وليس بالكفاءة، الصراع بين أفراد الأسرة، إنعدام التخطيط الإستراتيجي، إهمال موظفي الشركة، وخصوصًا الذين عملوا مع الجيل المؤسس، وعدم تقديرهم، التداخل بين الخاص والعام، الصراع على الاستحقاق وعلى السلطة، مشاكل انتقال الملكية.
على الجانب الآخر فإن للشركات العائلية مزايا متعددة ومنها روح العائلة، العمل على قلب واحد، التقريب بين أطراف العائلة، تقوية ورفع اسم العائلة في عالم الأعمال والمجتمع، وسرعة اتخاذ القرار، سهولة تجاوز الخلافات في حالة صفاء النية، التكيف مع التغيرات، العمل في ملكهم، توثيق المال والمصاريف.

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