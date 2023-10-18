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في المخاطرة حياة

10/18/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) الكل يبحث عن حياة هادئة لاعتقاده أنها الملاذ الهانئ، رغم أن الواقع عكس ذلك، الطبقة المخملية ليست لديها تحديات الحياة الصعبة، حياتها مريحة ومتطلباتها يمكن تنفيذها، حتى أحلامها يمكن تحقيقها، إذاً لماذا يبحثون عن مغامرات استثمارية بها مخاطرة عالية أوهوايات خطرة؟
تخيل معي أن تصحو ولا هدف لديك؟ لا قيمة ولا متعة ولا حياة، مثلك مثل الأنعام ترعى بلا قيمة وهدف، بل عبء بيئي ومستهلك مهمش، لا أحد يحتاجك ولا أنتَ منتج! هل ستشعر بقيمتك؟ بالطبع لا، لأن فطرة النفس البشرية تحتاج لهدف يعطي لحياتها معنى، فكيف نصنع الهدف والتحديات؟
الهم تحد، المصيبة تحد، كسر الخاطر تحد، جروح المشاعر تحد، نعم تحد وليست آلاماً فقط، بشرط .. أن تجعل كل ذلك دافعاً لك، كوقود ((حارق)) يدفعك بسرعة البرق نحو صناعة نقاط تحوّل في حياتك، دوافع الإنسان القوية تخرج من رحم الآلام وليس من رحم الأحلام، لأن الأحلام غالباً ترتكز على الرفاهية وليس الحاجات، لذا أحلام قد تتخلى عنها إذا كان الطريق إليها صعباً جداً، لكن حاجاتك هي أساس بقائك وعليه ستستمر في محاولة تحقيقها مهما كانت صعوبة رحلتها، وبالتالي لا يوجد دافع فاعل.. سوى كسر حائل.
لن تدوم حالك كما هي، ستمر عليك التحديات وتعتقد أنها من مصاعب الحياة، ثم إذا استقرت حياتك ستشعر بالملل والروتين، ثم تعتقد أنك لا تستطعم الحياة، فتعتقد أنك فقدت الشغف، والسر أمام عينيك، أنت تحتاج صناعة تحد جديد فقط وستستطعم الحياة كما لم تذقها من قبل.
أخيراً خاطر وغامر .. حتى تُفاخِر.

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