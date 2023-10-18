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أول القوانين التي ترمى في الحروب هي قوانين الحرب

10/18/2023 11:12:58 PM
(MENAFN- Al Watan) قوانين وقواعد الحرب أو المتعارف عليه أيضاً ((باتفاقيات جنيف))، أو يسمى القانون الدولي الإنساني، هي مجموعة القواعد والأعراف الدولية تنظم قواعد الحروب والنزاعات المسلحة.
واتفاقيات جنيف هي أربع اتفاقيات دولية اتفق على الأولى منها في 1864م وآخرها كان في عام 1949م وهي تنظم حقوق الإنسان والمدنيين في الحروب، وكذلك معاملة الأسرى والاعتناء بالجرحى الخ.. وهي من أجل حماية المدنيين خصوصاً من ويلات الحروب وتبعاتها.
وللعلم والتذكير فإن اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات نصت على أنه يحظر نقل السكان المدنيين خارج منطقتهم قهرياً ويحظر نقلهم إلى أي مكان آخر أو دولة أخرى!
لكن قبل اتفاقيات جنيف بمئات السنين وضع المسلمون وصايا تاريخية للجيوش إلى يومنا هذا تدرس وتذكر في الجامعات ومنها وصية سيدنا أبي بكر، رضي الله عنه.
وصية سيدنا أبي بكر للجيش قبل أكثر من 1400 سنة
((يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له...)).
للأسف حماية المدنيين وقواعد الحرب الإنسانية أصبحت أول شيء يتم رميه وتجاهله عند بدء الحرب، وهذا متكرر وملاحظ في الحروب وخصوصاً الحروب الأخيرة، والأسوأ من ذلك هو النفاق الغربي البجح، عندما يتم كسر قواعد الحرب وإيذاء المدنيين بأي شكل من الأشكال في حرب أوكرانيا مثلاً تجد السياسيين الغربيين يدينون ويستنكرون وبشدة، وأما إذا حدث نفس الأمر في فلسطين فسكوت أو حتى تشجيع!
أن حماية المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ والمنشآت الطبية يجب أن يكون شيئاً مقدساً من جميع الشعوب والأمم بغض النظر عن المكان والعرق والجنس والدين في أوقات الحرب كما في السلم!
يجب ألا ننظر بمنظارين أو نكيل بمكيالين كما بعض النفاق الغربي! أنا ننكر ونشجب ونرفض الاعتداء على المدنيين أو حرمانهم من سبل الحياة سواء هؤلاء المدنيون في أوكرانيا أو سوريا أو غزة أو إسرائيل أو إفريقيا أو أي مكان في العالم.
الرجال منذ بدء التاريخ وهم يحاربون ويقاتلون بعضهم البعض وكأن حب القتال يجري في عروقهم، ولم يشهد العالم فترات سلم إلا قليلاً خلال التاريخ البشري! لكن ما دخل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، ابعدوهم عن مشكلاتكم!
إن لدينا الشجاعة أن ننكر مقتل أو الاعتداء على المدنيين سواء امرأة أو طفل في غزة وأيضاً ننكر الاعتداء والقتل على طفل أو امرأة في إسرائيل أو غيرها، لا يجب أن يعاقب مدنيا أو شعبا بجريرة بعض أفراده، لا تعاقب مليونين في غزة من أجل جريرة بضعة آلاف من حماس مثلاً، حماس اتخذوا قرارا وهم مسؤولون عن نتائجه والحرب منذ بدء التاريخ تأكل وتحصد الرجال، وأيضاً يجب ألا يكون المدنيون دروعاً بشرية أو رهائن سواء لحماس أو غيرها أو أي مجموعة أو دولة كانت، المدني يبقى مدنياً ويجب أن يبعد ولا يتم زجه في الصراعات العسكرية.
استغرب صراحة من قدرة التلون العجيبة وأن بعض الغربيين ومن يدعي الحضارة أول ما تقع الحرب أو النزاع يتناسى ويلحس المبادئ والشعارات التي كان يتغنى بها وينسى كلياً القانون الدولي الإنساني، وكمثال واضح بعض السياسيين الألمان! الأسوأ من ذلك أنهم كانوا يعطون الآخرين محاضرات في حقوق الإنسان! قمة البجاحة وقلة الحياء والنفاق والمعايير المزدوجة!

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