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إنذار مناخي أحمر على عسير

10/18/2023 11:12:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة عسير بسبب توقع هطول أمطار غزيرة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تتضمن تأثيرات مصاحبة تشتمل على رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، لافتا إلى أن الحالة تشمل محافظات أبها وخميس مشيط. وبدأ الإنذار أمس في الواحدة ظهرًا.
أدنى حرارة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة حيث سجلت مكة المكرّمة والخرج 39 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة في مكة المكرمة والخرج 39 مئوية، والأحساء 38 درجة، والمدينة المنورة والدمام وجازان والدهناء 37 درجة.
الأعلى رطوبة
حول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تلتها أبها والقريات 14 درجة، وتبوك وطريف 15 مئوية، والباحة 16 درجة، ونجران 17 درجة، وكل من حائل وعرعر وسكاكا والطائف 18 مئوية. وسجلت الدمام وجدة والقنفذة والوجه والقريات والخرج الأعلى رطوبة 90% و85%.
الظواهر الجوية
كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة لمدة 24 ساعة، موضحا أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

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