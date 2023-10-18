إنذار مناخي أحمر على عسير

(MENAFN
- Al Watan) رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة عسير بسبب توقع هطول أمطار غزيرة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تتضمن تأثيرات مصاحبة تشتمل على رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، لافتا إلى أن الحالة تشمل محافظات أبها وخميس مشيط. وبدأ الإنذار أمس في الواحدة ظهرًا.
أدنى حرارة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة حيث سجلت مكة المكرّمة والخرج 39 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة في مكة المكرمة والخرج 39 مئوية، والأحساء 38 درجة، والمدينة المنورة والدمام وجازان والدهناء 37 درجة.
الأعلى رطوبة
حول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تلتها أبها والقريات 14 درجة، وتبوك وطريف 15 مئوية، والباحة 16 درجة، ونجران 17 درجة، وكل من حائل وعرعر وسكاكا والطائف 18 مئوية. وسجلت الدمام وجدة والقنفذة والوجه والقريات والخرج الأعلى رطوبة 90% و85%.
الظواهر الجوية
كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة لمدة 24 ساعة، موضحا أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.
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