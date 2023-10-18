النصر ينتظر اكتمال العناصر
التاريخ
10/18/2023 11:12:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو تحضيراته لمواجهة ضمك، السبت المقبل، بعد غد، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتركزت التدريبات على الجانب الفني، على أن يجري اليوم المران الرئيسي للقاء بعد عودة الدوليين واكتمال العناصر.
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