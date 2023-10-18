كادش يلامس الكرة
التاريخ
10/18/2023 11:12:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) لامس لاعب الاتحاد، الدولي حسن كادش الكرة، وبدأ برنامجه التأهيلي، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب السعودي في معسكر البرتغال، في العضلة الضامة. وشارك اللاعب في جزء من التدريبات الجماعية التي قادها البرتغالي نونو سانتو، استعدادا لمواجهة التعاون غدا، وعمل على تجهيز بديل كادش الذي سيخوض به اللقاء، وفاضل بين الثنائي عمر هوساوي وأحمد بامسعود.
MENAFN18102023000089011017ID1107267674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.