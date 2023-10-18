محاضرة فنية للذئاب

محاضرة فنية للذئاب
التاريخ
10/18/2023 11:12:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا لاعبيه لمحاضرة فنية، استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا، في افتتاح الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، شرح خلالها مناطق القوة والضعف في المنافس، وكيفية استغلال المساحات في دفاع العميد، واستغلال عناصر القوة في فريقه، مطالبا بالتركيز خلال اللقاء، وعدم الاستعجال، واستغلال الفرص السانحة للتسجيل، ومراقبة مفاتيح اللعب في المنافس.
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