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المناعي يركز على الجانب الفني

10/18/2023 11:12:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي لاعبيه، لتدريبات فنية مكثفة، استعدادا لمواجهة الفتح غدا، وأجرى مرانه الرئيسي للمواجهة المهمة لزعيم الجنوب، وطبق النهج الفني الذي سيخوض به اللقاء.

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