المناعي يركز على الجانب الفني
التاريخ
10/18/2023 11:12:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي لاعبيه، لتدريبات فنية مكثفة، استعدادا لمواجهة الفتح غدا، وأجرى مرانه الرئيسي للمواجهة المهمة لزعيم الجنوب، وطبق النهج الفني الذي سيخوض به اللقاء.
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