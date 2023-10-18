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مانشيني على المحك

10/18/2023 11:12:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الإيطالي روبرت مانشيني، على المحك، عقب خسارة الأخضر مباراته الودية الثانية خلال معسكره الأخير الذي أقيم في البرتغال أمام مالي 1 /3، لاسيما في ظل قناعاته الفنية الغريبة، وإشراكه عددا من اللاعبين في مراكز مختلفة عن مراكزهم الأساسية، واعتماده على اللعب بـ3 مدافعين، و3 مهاجمين، إضافة إلى استدعائه خلال المعسكر الأخير عددا كبيرا من اللاعبين الذي لم يشاركوا مع أنديتهم خلال الجولات الـ9 الماضية لدوري روشن، ولا دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، أو مع أنديتهم المشاركة في دوري أبطال آسيا.
توظيف خاطئ
أثبتت المباريات الأربع الماضية أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ومالي، التي قاد خلالها مانشيني الأخضر، أن توظيف بعض اللاعبين في غير مراكزهم، غير مجد، ولا يمكن أن يجلب النتائج الجيدة، وأنه كان من المفترض على المدرب أن يختار اللاعبين حسب مراكزهم، وحسب ما يخدم طريقته، مع إضافة مهام للاعبين الذين سيخوض بهم المواجهات أو تقليصها بما يوافق تكتيكه وأفكاره، لا بالاختراع وإشراك اللاعبين في مراكز لا يجيدون اللعب فيها أصلا.
تشكيلات مختلفة
خاض المنتخب السعودي مع مانشيني 4 مباريات خلال معسكرين مختلفين، بتشكيلات مختلفة وتغييرات شاملة، ولم يظهر الصقور بالشكل الجيد خلال المواجهات الأربع، بل كان الأداء هشا، والخطوط غير مترابطة، والأخضر بلا هوية فنية واضحة.
اختبار منتظر
اعتبر النقاد والمحللون المواجهات الماضية دروسا يجب أن يستفاد منها، وأن أول مباراة رسمية للأخضر والتي ستكون في الـ16 من نوفمبر المقبل أمام باكستان، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، هي المحك الفعلي للمدرب ولاعبيه، وستكشف مدى الاستفادة التي خرج بها مانشيني من معسكري نيوكاسل والبرتغال. 4 مباريات خاضها الأخضر مع مانشيني
-3 خسائر وتعادل وحيد خرج بها الصقور
-لم يظهر الأخضر بهوية فنية واضحة خلال معسكرين
-توظيف اللاعبين في غير مراكزهم أبرز عيوب المدرب
-مطالبات بتغيير الأفكار والطريقة قبل تصفيات المونديال
-16 نوفمبر المقبل سيكون الاختبار الرسمي الأول لمانشيني

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