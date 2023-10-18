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تنبيه لـ 57% من المخالفات البلدية

10/18/2023 11:12:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ما نسبته 57% من مجموع المخالفات البلدية التي يطبق عليها مبدأ التنبيه عند المخالفة للمرة الأولى قبل تطبيق الجزاء، حرصا على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.
5 محددات
يتم العمل بمبدأ التنبيه وفق 5 محددات أساسية: ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، وألا تكون من المخالفات التي سبق ارتكابها من قِبل المخالف، وألا يكون الأثر الناتج من المخالفة متعديا إلى الغير، وأن ينبه على المخالف كتابيا بالمخالفة وعدم تكرارها، وأن تُزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة، في مسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ومراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال، وتأكيد أن الهدف من إيقاع العقوبة هو رفع معدلات الامتثال.
المخالفات الجسيمة
يستثني تطبيق مبدأ التنبيه حينما تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة التي حددها جدول المخالفات البلدية المحدث، وهي مجموعة مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، ومن بينها وجود غرف تفتيش داخل المحل، أو تشغيل العاملين بشهادات صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو بشهادات منتهية، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة في أثناء ممارسة العمل مثل لمس الأنف أو البصق.
تشديد العقوبة
في غير المخالفات الجسيمة، وبعد تطبيق مبدأ التنبيه، يتم إيقاع العقوبة المقابلة لكل مخالفة وفقا لما جاء في جدول جزاءات المخالفات البلدية، إذ يتم التدرج في مضاعفة الغرامات عند تكرارها، ويتم تطبيق الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة العقوبة بـ50% لتكرار المخالفة نفسها للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفتها 100% كحد أقصى إذا تكررت المخالفة نفسها للمرة الثالثة، ويتم ذلك بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.
9 مجموعات
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في منتصف يونيو من العام الجاري، النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الذي روعي فيه التدرج في الغرامات بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحدد التعديل الجديد 9 مجموعات للمخالفات، من ضمنها: مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، ومخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء، ومخالفات محطات الوقود، ومخالفات المنشآت الصحية.
تصنيف المنشآت حسب الحجم
متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة
المنشآت الصغيرة 50% من قيمة الغرامة
المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة
المنشآت الكبيرة 100% من قيمة الغرامة

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