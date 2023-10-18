مدن مكة المكرمة الأكثر استفادة من الهلال الأحمر

ارتفعت حالات المرضى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بواسطة الهلال الأحمر إلى 534.912 ألف حالة، مقابل 458.449 ألف حالة في عام 2021، في وقت فاق المصابون في حالات السقوط، المصابين في المشاجرات، والتي بلغت 31 ألف مصاب بالسقوط مقابل 12 ألف مصاب في المشاجرات، وتصدرت 6 مناطق الحالات الإسعافية المنقولة إلى المستشفيات، أولها مكة المكرمة.

7 حالات

كشف تقرير وزارة الصحة للمرضى والمصابين الذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات، تصدر المصابين بالأمراض كأبرز الحالات المنقولة، حيث بلغ إجمالي المصابين بالأمراض 369.850 ألف مصاب بـ69%، وحل مصابو حوادث الطرق ثانيا، بإجمالي 186.562 ألف مصاب بـ16.18%، وحوادث أخرى ثالثا بإجمالي 32.331 ألف مصاب بـ6.04%، ومصابو السقوط رابعا، بإجمالي 31.281 ألف مصاب بـ6%، ومصابو المشاجرات خامسا، بإجمالي 12.262 ألف مشاجرة بـ2.29%، ومصابو الحروق سادسا بإجمالي 2285 مصابا بـ0.42%، والغرق سابعا، بإجمالي 341 غريقا بـ0.06%.

مرضى منقولون

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المصابين بالأمراض والذين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشتفيات، حيث بلغ إجمالي المصابين 114.859 ألف مصاب بـ37%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 86.893 ألف مصاب بـ23%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 43.877 ألف مصاب بـ12%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 35.950 ألف مصاب بـ10%، وعسير خامسا بـ5%.

مشاجرات مكة

تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق إصابات بالمشاجرات، حيث بلغ إجمالي الإصابات بالمشاجرات 3858 مصابا بـ31%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 3123 مصابا بـ25%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 1608 مصابا بـ13%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 856 مصابا بـ7%، وعسير خامسا، بإجمالي 743 مصابا بـ6%.

6% السقوط

بلغ إجمالي إصابات السقوط 31 ألف مصاب بـ6%، وسيطرت مكة المكرمة على إصابات السقوط، بإجمالي 8208 مصابين بـ26%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 7498 مصابا بـ24%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 4309 مصابين بـ14%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 3226 مصابا بـ10%، وعسير خامسا، بإجمالي 2121 مصابا بـ7%.

وتصدرت مكة المكرمة إصابات الحروق بـ31%، وحلت الرياض ثانيا بـ27%، والمدينة المنورة ثالثا بـ8%، والشرقية رابعا بـ6%، وجازان خامسا بـ5.55%.

مرضى ومصابون

534.9 ألف مريض ومصاب تم إسعافهم

7 حوادث مختلفة تصدرتها مكة المكرمة

المصابون بالأمراض أكثر الحالات نقلا

أبرز الحالات المنقولة:

المصابون بالأمراض: 69%

حوادث طرق: 16%

حوادث أخرى: 6.04%

سقوط: 6%

مشاجرة: 2%

الأكثر إصابة بالأمراض:

مكة: 37%

الرياض: 23%

الشرقية: 12%

المدينة: 10%

عسير: 5%

الأكثر إصابة بالمشاجرة:

مكة: 31%

الرياض: 25%

الشرقية: 13%

المدينة: 7%

عسير: 6%

الأكثر إصابة بالسقوط:

مكة: 26%

الرياض: 24%

الشرقية:14%

المدينة: 10%

عسير: 7%

الأكثر إصابة بالحروق:

مكة: 31%

الرياض: 27%

المدينة: 8%

الشرقية: 6%

جازان: 5.55%