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تنظيم لإعادة إصدار شهادة إتمام الثانوية

10/18/2023 11:12:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير إدارة الاختبارات والقبول في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد الدوسري لـ((الوطن))، عن تنظيم صدر في لائحة تقويم الطالب الجديدة، ودليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، يتضمن إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، واستقبال الطلبات حتى 20 أكتوبر الجاري لإدارة الاختبارات والقبول ((بنين، بنات)) لاستكمال الإجراءات، ويتيح التنظيم للطالب الحاصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، التقدم بطلب الحصول على شهادة ((حديثة)) بنفس المعدل السابق، بإجراء اختبار له وفق تنظيم إعادة إصدار شهادة المرحلة الثانوية، واصفًا ذلك بتجديد تاريخ التخرج فقط ولن يتغير المعدل.
الاشتراطات والضوابط
01- أن يتقدم الطالب السعودي لمدرسة حكومية.
02- أن يكون قد مضى على شهادة الطالب 5 سنوات فأكثر.
03- حصول الطالب على شهادة جميع صفوف المرحلة الثانوية من السعودية.
04- التحقق من إتمام شهادة المرحلة الثانوية للأعوام القديمة
05- تمنح للطالب فرصة إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية مرة واحدة خلال رحلته التعليمية.
آلية العمل:
01- يلحق الطالب المتقدم بمدرسة حكومية، في المسار الأقرب من تخصصه لإجراء اختبار المواد المقررة للصف الثالث الثانوي.
02- الطالب المتقدم يختبر في المسار العام بعد استكمال فتح المسارات بدءا من العام الدراسي الجاري.
03- ترصد درجات المواد لجميع المستويات بعد الاختبار مباشرة في سجل ورقي، ويتاح له إصدار شهادة من النظام الإلكتروني بعد تحديث سنة التخرج فقط وبنفس معدله السابق.
04- الطالب الذي تقدم لإعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، وكان تخرجه قبل النظام الإلكتروني، تدرج درجاته من شهادته الورقية وتصدر له شهادة حديثة.
05- إذا أكمل المتقدم في مادة واحدة، لا يحق له دخول الدور الثاني، ويلغى طلبه، وتبقى شهادته السابقة، ولا يحق له التقدم مرة أخرى.
06- تعد سجلات الرصد الورقية، عهدة مع أوراق إجابات الطالب.
07- تلغى شهادة المتقدم السابقة في حال نجاحه، وتصدر له شهادة بتاريخ حديث وبنفس معدله السابق، وبحسب النظام الدراسي الذي كانت عليه شهادته السابقة.

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