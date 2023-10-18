تنظيم لإعادة إصدار شهادة إتمام الثانوية

(MENAFN
- Al Watan) كشف مدير إدارة الاختبارات والقبول في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد الدوسري لـ((الوطن))، عن تنظيم صدر في لائحة تقويم الطالب الجديدة، ودليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، يتضمن إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، واستقبال الطلبات حتى 20 أكتوبر الجاري لإدارة الاختبارات والقبول ((بنين، بنات)) لاستكمال الإجراءات، ويتيح التنظيم للطالب الحاصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، التقدم بطلب الحصول على شهادة ((حديثة)) بنفس المعدل السابق، بإجراء اختبار له وفق تنظيم إعادة إصدار شهادة المرحلة الثانوية، واصفًا ذلك بتجديد تاريخ التخرج فقط ولن يتغير المعدل.
الاشتراطات والضوابط
01- أن يتقدم الطالب السعودي لمدرسة حكومية.
02- أن يكون قد مضى على شهادة الطالب 5 سنوات فأكثر.
03- حصول الطالب على شهادة جميع صفوف المرحلة الثانوية من السعودية.
04- التحقق من إتمام شهادة المرحلة الثانوية للأعوام القديمة
05- تمنح للطالب فرصة إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية مرة واحدة خلال رحلته التعليمية.
آلية العمل:
01- يلحق الطالب المتقدم بمدرسة حكومية، في المسار الأقرب من تخصصه لإجراء اختبار المواد المقررة للصف الثالث الثانوي.
02- الطالب المتقدم يختبر في المسار العام بعد استكمال فتح المسارات بدءا من العام الدراسي الجاري.
03- ترصد درجات المواد لجميع المستويات بعد الاختبار مباشرة في سجل ورقي، ويتاح له إصدار شهادة من النظام الإلكتروني بعد تحديث سنة التخرج فقط وبنفس معدله السابق.
04- الطالب الذي تقدم لإعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، وكان تخرجه قبل النظام الإلكتروني، تدرج درجاته من شهادته الورقية وتصدر له شهادة حديثة.
05- إذا أكمل المتقدم في مادة واحدة، لا يحق له دخول الدور الثاني، ويلغى طلبه، وتبقى شهادته السابقة، ولا يحق له التقدم مرة أخرى.
06- تعد سجلات الرصد الورقية، عهدة مع أوراق إجابات الطالب.
07- تلغى شهادة المتقدم السابقة في حال نجاحه، وتصدر له شهادة بتاريخ حديث وبنفس معدله السابق، وبحسب النظام الدراسي الذي كانت عليه شهادته السابقة.
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