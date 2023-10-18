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1500 ريال حدا أعلى للمواشي بجدة

10/18/2023 11:12:56 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد سوق الأغنام في مدينة جدة إقبالا شرائيًا، مع استقرار قيمة المواشي من الأغنام، وبلغ أقصاها نوع الحري الكبير بسعر 1500 ريال، تلاه النجدي بـ1400 ريال، والسواكني 1000 ريال، والنعيمي 900 ريال، كما تراوح سعر الخروف من التيوس بين 800-900 ريال، أما السواكني الحمري ((المربع)) فسعره 1200 ريال، والحري الصغير وصل إلى 1300 ريال.
استقرار الأسعار
أكد صاحب محل لبيع الأغنام في مسلخ جدة الرئيسي المطور أحمد عبداللطيف، أن سوق الأغنام حاليا يشهد استقرارا في الأسعار لذلك نجد أن الحركة الشرائية في السوق نشطة خاصة في سوق الأغنام الواقع بمسلخ جدة الرئيسي، وأكثر الشراء على الحري الذي استقر سعره ما بين 1400 ريال إلى 1500 ريال، وكان سابقا وصل إلى 1700 ريال، كذلك هناك إقبال على شراء السواكني الحمري الذي أصبح سعره يتفاوت ما بين 1300 و1100 ريال. وأضاف أن أكثر الإقبال على المسلخ المركزي المطور وذلك لما يميزه من إمكانيات لا توجد في المسالخ الأخرى.
من جهته أكد المستهلك صالح القحطاني، أن الأسعار الحالية للأغنام مستقرة عن الشهور الماضية ولا يوجد ارتفاع ملحوظ، موضحا أنه قام بشراء حري بسعر 1400 ريال وسابقا كان السعر 1700 ريال، مشيرا إلى أنه يحرص دائما على زيارة المسلخ المركزي المطور شرق الخط السريع، وذلك لما يميز هذا المسلخ من إمكانيات لا توجد في المسالخ الأخرى وما يحتويه من تنوع في حلقة الأغنام والتنظيم وسرعة إنهاء الذبح والتغليف بطرق آمنة إلى جانب النظافة.
مسلخ جدة
يعتبر الأول من نوعه في المملكة من حيث التقنيات والمواصفات العالمية والصحية تحت إشراف الشركة الأسترالية FEA لتنفيذ خطوط الذبح الآلي، وصمم المسلخ وفق معايير عالمية توفر أرقى الشروط الصحية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسلخ 5000 رأس غنم و500 رأس من الجمال والأبقار يوميا.
وينقسم مسلخ جدة الرئيسي إلى قسمين؛ قسم صالات الذبائح العلوي بمساحة 2500م2 والذي يتكون من الآلات والمعدات الحديثة المتطورة لذبائح أنعام الموردين والإعاشات الحكومية بطريقة آلية حديثة، أما القسم الثاني فيقع على مساحة 1000م2 وتم تخصيصه للتخلص من المخلفات وفرزها عن موقع الذبح بأعلى المواصفات الصحية.

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