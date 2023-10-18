شكوك حول التوجه الصناعى لبايدن





بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تصنع نصف السلع المصنعة على مستوى العالم؛ حيث كانت تشحن الأجهزة المنزلية والسيارات اللامعة إلى الطبقة المتوسطة الناشئة، فقد أنتجت ولاية بنسلفانيا وحدها من الفولاذ ما يفوق إنتاج الدولتين المهزومتين، ألمانيا واليابان مجتمعتين.

لكن خلال الـ50 عاماً الماضية، انخفضت حصة التصنيع فى الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بأكثر من النصف إلى 12%.

وبدأت الواردات الصينية الرخيصة تتدفق إلى الولايات المتحدة فى أوائل عقد 2000، ثم أصبحت الصين الشركة المصنعة المهيمنة فى العالم بحلول نهاية ذلك العقد، على حساب قرابة الـ6 ملايين وظيفة أمريكية.

والآن يشترى المستهلكون الأمريكيون سلعاً منتجة محلياً أقل من تلك التى يشتريها المستهلكون فى ألمانيا أو اليابان.

لكن طفرة بناء المصانع الحالية أدت إلى زيادة الآمال فى ((نهضة التصنيع)) فى الولايات المتحدة.

فقد أعلنت البلاد عن أكثر من 100 مشروع بناء لمصانع، بقيمة تزيد على 200 مليار دولار، منذ إقرار تشريعين فى أغسطس 2022، وهما قانون ((الرقائق والعلوم)) وقانون ((الحد من التضخم))، وفقاً لأبحاث أجرتها صحيفة ((فاينانشيال تايمز)).

وهذا يمثل أكثر من ضعف التزامات الإنفاق الرأسمالى فى عام 2021 وأكثر من 20 ضعف فى عام 2019.

ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الطفرة مستدامة؛ نظراً إلى أنها مدفوعة، على الأقل جزئياً، بإعفاءات ضريبية وإعانات ضريبية للطاقة النظيفة تقدر بـ369 مليار دولار، والتى من المقرر أن تنتهى فى غضون 10 أعوام.

لكنَّ آخرين يصرون على أن موجة النشاط تمثل تحولاً تاريخياً، فطفرة البناء تمحو ((عقدين من الحكمة التقليدية حول مستقبل التصنيع فى الولايات المتحدة))، وفقاً لسكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأمريكى، وهى مجموعة ضغط غير ربحية.

بينما جاءت طفرات التصنيع السابقة استجابة للطلب المكبوت أو الحرب، فإن هذه الطفرة ((مهمة لأنها استجابة لكل من أدوات السياسة العامة والظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة على مستوى العالم))، كما يقول بول.

حفزت سياسات الرئيس الأمريكى جو بايدن الاستثمار الأجنبى فى محطات أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والطاقة النظيفة، لكن بعد أن كشفت الاضطرابات الناجمة عن كورونا عن خطورة الحصول على المواد والأجزاء بعيداً عن الوطن، تعيد العديد من الشركات الأمريكية التفكير فى إنتاجها.

كما أن تزايد المخاطر السياسية فى الصين وتأثير تغير المناخ على نقل المواد والسلع يدفع الشركات إلى التفكير فى تقصير سلاسل التوريد.

ومنذ تفشى كورونا، زادت الإشارات فى تقارير أرباح الشركات حول إعادة التصنيع إلى الداخل، والنقل إلى الداخل، بمقدار عشرة أضعاف تقريباً، بحسب صندوق النقد الدولى.

جدير بالذكر، أن أحد العوامل التى تحفز توطين الإنتاج هو ما وصفته مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا فى يناير الماضى بـ((طفرة عالمية فى القيود التجارية الجديدة)).

وفى الولايات المتحدة، قيدت إدارة بايدن الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا فى الصين، وحددت الإعفاءات الضريبية للسيارات الخضراء مقارنة بتلك المنتجة فى الولايات المتحدة، وحافظت على التعريفات الجمركية التى فرضها سلفه دونالد ترامب. يقول بول: ((أعلم أن التغلب على الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب أمر شائع للغاية، لكننى أعتقد أنه كان لها أيضاً تأثير ملموس فى البدء فى خفض مستوى الواردات القادمة من الصين)).

بالرغم من أن الجميع يتحدث عن إحياء التصنيع فى الولايات المتحدة، لكن هناك حالة فشل فى كيفية تحقيق هذه الغاية، فقد تعهد العديد من المرشحين الرئاسيين الجمهوريين لعام 2024 بإلغاء قانون خفض التضخم، رغم تركز الجزء الأكبر من الاستثمار فى الولايات الجمهورية.

وذكرت ((فاينانشيال تايمز))، أن التغيير فى الحكومة لن يكون سوى عائق أمام جعل الطفرة مستدامة.

كما أشارت شركة ((ماكينزى)) الاستشارية إلى وجود نقص فى المعادن الحيوية اللازمة للطاقة النظيفة، مثل العناصر الأرضية النادرة اللازمة للمحركات الكهربائية.

وهناك أيضاً مصدر قلق أكثر إلحاحاً وهو سوق العمل الضيق، فقد قالت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية خلال يوليو، إن العمل فى أول مصنع لها فى الولايات المتحدة فى أريزونا سيتأخر بسبب نقص العمال.

كما حذرت رابطة صناعة أشباه الموصلات من أن أكثر من نصف الوظائف الجديدة المتوقعة بحلول 2030 والبالغة 115 ألف وظيفة ستكون شاغرة بسبب الافتقار إلى المهارات.

وتقول سوزان بيرجر، عالمة سياسية أمريكية فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إنَّ هناك انفصالاً بين نوع العامل الذى يتطلبه المصنع الأمريكى العادى وتلك التى تنتجها كليات المجتمع فى البلاد.

ويرجع ذلك جزئياً إلى الافتقار إلى العمليات المتقدمة فى التصنيع المحلى، الذى تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بـ90% منه، ولا تنطوى تشريعات بايدن على شىء من شأنه تغيير ذلك.