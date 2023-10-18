كوريا الجنوبية تلجأ إلى العمالة المهاجرة لتحفيز النمو

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت كوريا الجنوبية، وهى دولة لديها قوانين هجرة صارمة، عمال أجانب مؤقتين منذ التسعينيات لمعالجة نقص الأيدى الماهرة فى المجالات التى تتطلب ساعات عمل مرهقة وأجور منخفضة، خاصة التصنيع والزراعة، لكن حكومة كوريا الجنوبية تعمل الآن على جعل العمال جزءًا أكبر من رؤيتها لاقتصاد البلاد.

وتتحرك إدارة الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول نحو زيادة كبيرة فى عدد العمال الأجانب الوافدين ومجموعة الوظائف التى يمكنهم القيام بها، حيث تتطلع البلاد إلى معالجة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادى، حسب ما نقلته مجلة“نيكاى آسيان ريفيو” اليابانية.

ورفعت كوريا الجنوبية خلال العام الجارى الحد الأقصى لعدد التأشيرات المتاحة للعمال المهاجرين من الخارج إلى 110 آلاف، علمًا بأن الإجمالى بلغ 88 ألف فى العام السابق، وهو أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة كبيرة عن عدد ما قبل وباء كورونا البالغ 51 ألف فى 2019.

ومثلها كمثل جارتها اليابان التى تعانى من شيخوخة السكان السريعة، والتى تتجه بشكل متزايد نحو العمال الأجانب، فإن كوريا الجنوبية لديها واحدا من أدنى معدلات المواليد فى العالم، ويسعى صُناع السياسات إلى إيجاد سبل لمعالجة نقص العمال.

لكن فى وقت بذلت فيه اليابان جهودا علنية لجذب العمالة الماهرة إلى قطاعات مثل قطع غيار الآلات والأدوات، فإن العمال الأجانب فى كوريا الجنوبية يؤدون بأغلبية ساحقة مهام لا تتطلب مهارة تذكر فى المصانع والمزارع ومصائد الأسماك.

هناك علامات قد تكون على وشك التغيير، فقد دعا أصحاب الأعمال الحكومة إلى تعديل القوانين لتسهيل حصول الأجانب على وظائف فى المزيد من القطاعات التى تواجه صعوبات فى تعيين الموظفين، مثل المطاعم وأماكن الإقامة وخدمات البريد السريع.

وأشارت صحيفة“مايل بيزنس” إلى الأمر ذاته، قائلة إن الحكومة لابد وأن“تخفف القيود التنظيمية فى الصناعات التى تفتقر إلى العمال، استناداً إلى متطلبات كل قطاع”.

ولقد أثارت إحدى الخطوات تدقيقًا خاصًا، فقد أعلنت حكومة سيول عن خطط لتمهيد الطريق أمام كوريا الجنوبية لجلب عاملات المنازل من أماكن أخرى فى آسيا، اللاتى سيعملن بأجور أقل من تلك التى يحصل عليها السكان.

وفى الاقتصادات الآسيوية المتقدمة مثل هونج كونج وسنغافورة، عملت عاملات المنازل القادمات من الدول الفقيرة لفترة طويلة كخادمات ومربيات للأطفال، لكن كوريا الجنوبية لم تحذو حذوها حتى الآن، مما ترك الأسر تعتمد إما على أقاربها أو على الرعاية الخاصة باهظة الثمن.

وقال أوه كى تايك، مدير مركز الأجور والابتكار الوظيفى فى معهد العمل الكورى، إن“هناك مناطق لا يرغب العمال فى العمل فيها لأن وظائفها منخفضة الأجر أو صعبة للغاية، وفى تلك المناطق يكون من المنطقى الاستعانة بعمال أجانب، لكن الشركات أحياناً ما ترغب فى توظيف عمال أجانب لأنها تستطيع أن تدفع لهم أجرا أقل مقابل نفس الوظيفة، وهذا قد يثير المشاكل”.

هناك أيضًا تساؤلات حول مدى استعداد كوريا الجنوبية لاستيعاب أعداد أكبر من الغرباء الذين لا يعرفون طبيعة الأرض ويفتقرون إلى الطلاقة فى اللغة.

وتتصدر حالات العمال الذين يعانون من ظروف عمل دون المستوى المطلوب وسوء المعاملة عناوين الأخبار بشكل دورى، كما أن التقارير لاتزال تفيد بوفاة المهاجرين أو إصابتهم فى حوادث بمكان العمل.