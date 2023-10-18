تحالف ((سامكريت- النجم المتألق)) يسعى لإنشاء ميناء جاف ببنى سويف

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: مفاوضات لزيادة مساحة الميناء لـ170 فداناً باستثمارات 500 مليون دولار
تعتزم وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من شركتى ((سامكريت القابضة)) عبر ذراعها مجموعة التنمية الصناعية، و((النجم المتألق للشحن والخدمات اللوجستية))، لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف الجديد بمركز كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف خلال فعاليات معرض النقل الذكى ((ترانسميا)) الشهر المقبل.
وعلمت ((البورصة)) من مصادر وثيقة الصلة، أن المساحة التقديرية للميناء تقدر بنحو 92 فداناً، ولكن هناك مفاوضات جديدة لزيادة المساحة الكلية للميناء إلى 170 فداناً باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار؛ نظراً إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للميناء.
وأضافت المصادر، أن الميناء الجديد سيقع بجانب منطقة لوجستية تتضمن خدمات للمنطقة الصناعية وصناعات تكميلية وتجميعية وميناء جاف وهناجر تخزين ومناطق إدارية وخدمية ومدرسة للتعليم الفنى لخدمة المنطقة بالتوازى مع التوسع فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
وأوضحت أن الميناء الجديد سيقام بنظام المشاركة بين الشركة القابضة للصوامع والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ نظراً إلى ولاية القابضة للصوامع على 59 فداناً من مساحة الأرض المخصص لاقامة الميناء، ومن المقرر أن تكون الولاية النهائية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وإصدار التراخيص لحين إسنادها إلى التحالف الفائز بحق الادارة والتشغيل. تحالف ((سامكريت- النجم المتألق)) يسعى لإنشاء ميناء جاف ببنى سويف
سبق أن حصلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على قرار تخصيص من محافظة بنى سويف لضم 33 فداناً مملوكة للمحافظة بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية لإنشاء ميناء جاف بالتعاون مع القابضة للصوامع وصدر قرار جمهورى بذلك ديسمبر الماضى.
ولفتت المصادر إلى أن تحالف سامكريت يستهدف إدارة وتشغيل مجمع صناعى متكامل الخدمات فى محافظة بنى سويف وتحقيق التكامل مع مشروع الميناء الجاف.
وتهدف الهيئة لأن يكون ميناء بنى سويف مركزاً لوجستياً للاستيراد والتصدير بالقرب من المنشآت المصدرة والمستوردة لتقليل زمن التصدير وزمن الإفراج الجمركى وتقليل التكلفة الخاصة بالنقل من مركز التصدير للميناء والذى يؤثر على سعر السلعة للمستهلك النهائى.
وتعد شركة النجم المتألق من الشركات الرائدة فى مجال الشحن واللوجستيات ووكيل ملاحى لمجموعة من الخطوط الملاحية غير المنتظمة (Nvocc)، وتعمل بجميع الموانئ المصرية فى أعمال الشحن والنقل والتخليص الجمركى، كما تقوم الشركة بنقل الحاويات بالقطارات بين الموانئ المصرية، ونقلت الشركة خلال عام 2022 ـ 2023 ما يزيد على 10 آلاف حاوية بالقطار، كما أن الشركة تعمل داخل أكبر 3 محطات حاويات بمصر هى (الإسكندرية للحاويات – الصينية للحاويات- تحيا مصر للحاويات).
أما مجموعة التنمية الصناعية هى إحدى شركات مجموعة سامكريت القابضة للاستثمار التى تعمل فى مجال تطوير وإدارة وتشغيل المجمعات الصناعية بهدف المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التصنيع، وتعمل الشركة على ضرورة توسيع قاعدة الخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين من عملائها لتشمل الخدمات اللوجستية والموانئ الجافة لخدمة المناطق الصناعية المنتشرة فى محافظة بنى سويف وما بعدها من محافظات صعيد مصر.
MENAFN19102023000202011048ID1107267664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.