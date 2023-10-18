تحالف ((سامكريت- النجم المتألق)) يسعى لإنشاء ميناء جاف ببنى سويف

تعتزم وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من شركتى ((سامكريت القابضة)) عبر ذراعها مجموعة التنمية الصناعية، و((النجم المتألق للشحن والخدمات اللوجستية))، لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف الجديد بمركز كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف خلال فعاليات معرض النقل الذكى ((ترانسميا)) الشهر المقبل.

وعلمت ((البورصة)) من مصادر وثيقة الصلة، أن المساحة التقديرية للميناء تقدر بنحو 92 فداناً، ولكن هناك مفاوضات جديدة لزيادة المساحة الكلية للميناء إلى 170 فداناً باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار؛ نظراً إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للميناء.

وأضافت المصادر، أن الميناء الجديد سيقع بجانب منطقة لوجستية تتضمن خدمات للمنطقة الصناعية وصناعات تكميلية وتجميعية وميناء جاف وهناجر تخزين ومناطق إدارية وخدمية ومدرسة للتعليم الفنى لخدمة المنطقة بالتوازى مع التوسع فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وأوضحت أن الميناء الجديد سيقام بنظام المشاركة بين الشركة القابضة للصوامع والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ نظراً إلى ولاية القابضة للصوامع على 59 فداناً من مساحة الأرض المخصص لاقامة الميناء، ومن المقرر أن تكون الولاية النهائية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وإصدار التراخيص لحين إسنادها إلى التحالف الفائز بحق الادارة والتشغيل.

سبق أن حصلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على قرار تخصيص من محافظة بنى سويف لضم 33 فداناً مملوكة للمحافظة بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية لإنشاء ميناء جاف بالتعاون مع القابضة للصوامع وصدر قرار جمهورى بذلك ديسمبر الماضى.

ولفتت المصادر إلى أن تحالف سامكريت يستهدف إدارة وتشغيل مجمع صناعى متكامل الخدمات فى محافظة بنى سويف وتحقيق التكامل مع مشروع الميناء الجاف.

وتهدف الهيئة لأن يكون ميناء بنى سويف مركزاً لوجستياً للاستيراد والتصدير بالقرب من المنشآت المصدرة والمستوردة لتقليل زمن التصدير وزمن الإفراج الجمركى وتقليل التكلفة الخاصة بالنقل من مركز التصدير للميناء والذى يؤثر على سعر السلعة للمستهلك النهائى.

وتعد شركة النجم المتألق من الشركات الرائدة فى مجال الشحن واللوجستيات ووكيل ملاحى لمجموعة من الخطوط الملاحية غير المنتظمة (Nvocc)، وتعمل بجميع الموانئ المصرية فى أعمال الشحن والنقل والتخليص الجمركى، كما تقوم الشركة بنقل الحاويات بالقطارات بين الموانئ المصرية، ونقلت الشركة خلال عام 2022 ـ 2023 ما يزيد على 10 آلاف حاوية بالقطار، كما أن الشركة تعمل داخل أكبر 3 محطات حاويات بمصر هى (الإسكندرية للحاويات – الصينية للحاويات- تحيا مصر للحاويات).

أما مجموعة التنمية الصناعية هى إحدى شركات مجموعة سامكريت القابضة للاستثمار التى تعمل فى مجال تطوير وإدارة وتشغيل المجمعات الصناعية بهدف المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال التصنيع، وتعمل الشركة على ضرورة توسيع قاعدة الخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين من عملائها لتشمل الخدمات اللوجستية والموانئ الجافة لخدمة المناطق الصناعية المنتشرة فى محافظة بنى سويف وما بعدها من محافظات صعيد مصر.