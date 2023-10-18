مؤسسات محلية وأجنبية ترغب فى الاستحواذ على حصة من ((بنيان))

كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن هناك مؤسسات محلية وأجنبية مهتمة بالاستحواذ على حصة فى ((بنيان)) للتنمية المملوكة لـ((كومباس كابيتال)).

وأضافت المصادر، أن المؤسسات تتفاوض مع“كومباس كابيتال”، ومن بين المؤسسات المحلية التى تجرى مفاوضات حاليًا بنكى الأهلى المصرى، والبركة، بالإضافة إلى عدد من مستثمرين آخرين مصريين وأجانب، وتعمل“بنيان” فى إدارة وتأجير المبانى الإدارية والتجارية.

وأشارت المصادر إلى أن ((كومباس)) تعكف فى الوقت الحالى على إعداد الإجراءات اللازمة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية لتحويل هيكل بنيان من شركة إلى صندوق عقارى للاستفادة من المزايا التى تمنحها للصناديق العقارية.

وتهدف“كومباس كابيتال” إلى تحويل هيكل ملكية ((بنيان)) المملوكة لها إلى صندوق عقارى، وطرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وأنها بصدد التقدم للرقابة المالية بالملف المطلوب للتحويل.

وأوضحت المصادر، أن تلك الدراسة لن تعطل خطة الشركة للاستحواذ على 40 ألف متر مربع بنشاط إدارى خلال الفترة المقبلة، فيما تدير حاليًا أكثر من 150 ألف متر تابعين لها.

وقال طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذى لشركة كومباس كابيتال فى وقت سابق، إن ملكية الشركة تتوزع بواقع 40% لمساهمى ((كومباس)) و60% لمستثمرين آخرين.

وأضاف أن نموذج عمل ((كومباس)) فى الأساس قائم على ضخ استثمارات من مساهميها فى الكيان محل الاستحواذ، بنسب تتراوح من 20 إلى 40% والجزء المتبقى يكون من أطراف أخرى يتم جذبهم للشراكة.

وتعمل ((كومباس كابيتال)) فى مجال الاستثمار المباشر، وأيضًا فى الاستشارات المالية لصفقات الاندماج والاستحواذ، وتمتلك حصص بشركات ((بنيان للتنمية والتجارة))، و((العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا)).

ويرى عبد الرحمن أن ندرة الصناديق العقارية فى السوق المصرى بسبب فرض ضريبة دخل على الصناديق العقارية، ولكن بعد حل الأزمة فى التشريعات الأخيرة فإنه يتوقع زخمًا فى تدشين الصناديق العقارية خاصة وأن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الصناديق.