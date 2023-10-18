مؤسسات محلية وأجنبية ترغب فى الاستحواذ على حصة من ((بنيان))

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: بنكا الأهلى والبركة من ضمن المهتمين
كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن هناك مؤسسات محلية وأجنبية مهتمة بالاستحواذ على حصة فى ((بنيان)) للتنمية المملوكة لـ((كومباس كابيتال)).
وأضافت المصادر، أن المؤسسات تتفاوض مع“كومباس كابيتال”، ومن بين المؤسسات المحلية التى تجرى مفاوضات حاليًا بنكى الأهلى المصرى، والبركة، بالإضافة إلى عدد من مستثمرين آخرين مصريين وأجانب، وتعمل“بنيان” فى إدارة وتأجير المبانى الإدارية والتجارية.
وأشارت المصادر إلى أن ((كومباس)) تعكف فى الوقت الحالى على إعداد الإجراءات اللازمة للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية لتحويل هيكل بنيان من شركة إلى صندوق عقارى للاستفادة من المزايا التى تمنحها للصناديق العقارية.
وتهدف“كومباس كابيتال” إلى تحويل هيكل ملكية ((بنيان)) المملوكة لها إلى صندوق عقارى، وطرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وأنها بصدد التقدم للرقابة المالية بالملف المطلوب للتحويل.
وأوضحت المصادر، أن تلك الدراسة لن تعطل خطة الشركة للاستحواذ على 40 ألف متر مربع بنشاط إدارى خلال الفترة المقبلة، فيما تدير حاليًا أكثر من 150 ألف متر تابعين لها.
وقال طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذى لشركة كومباس كابيتال فى وقت سابق، إن ملكية الشركة تتوزع بواقع 40% لمساهمى ((كومباس)) و60% لمستثمرين آخرين.
وأضاف أن نموذج عمل ((كومباس)) فى الأساس قائم على ضخ استثمارات من مساهميها فى الكيان محل الاستحواذ، بنسب تتراوح من 20 إلى 40% والجزء المتبقى يكون من أطراف أخرى يتم جذبهم للشراكة.
وتعمل ((كومباس كابيتال)) فى مجال الاستثمار المباشر، وأيضًا فى الاستشارات المالية لصفقات الاندماج والاستحواذ، وتمتلك حصص بشركات ((بنيان للتنمية والتجارة))، و((العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا)).
ويرى عبد الرحمن أن ندرة الصناديق العقارية فى السوق المصرى بسبب فرض ضريبة دخل على الصناديق العقارية، ولكن بعد حل الأزمة فى التشريعات الأخيرة فإنه يتوقع زخمًا فى تدشين الصناديق العقارية خاصة وأن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الصناديق.
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